Beáta Dubasová vydala album Za dverami mojej izby pred 35 rokmi
Na albume bolo dvanásť piesní, medzi nimi rovnomenná Za dverami mojej izby, Večná či Domáca úloha.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Beáta Dubasová patrí už desaťročia medzi popredné slovenské speváčky. Ona samotná ráta svoju profesionálnu dráhu od roku 1985, Maznáčik a Účesy boli jej prvé známe piesne. Tie zaujali aj v televíznej pesničkovej súťaži 5 x P (Päť pekných pesničiek pre potešenie) a na ich základe Beáta dostala ponuku od vydavateľstva Opus na dlhohrajúcu platňu, čo ju veľmi potešilo.
V roku 1990, teda pred 35 rokmi, vydala tretiu LP platňu Za dverami mojej izby. Bolo na nej dvanásť piesní, medzi nimi rovnomenná Za dverami mojej izby, Večná, Domáca úloha, Už sme dávno v obraze či Všetko raz skončí. V reedícii vyšla vo februári 2025.
Na obdobie pri vydaní tretej platne si speváčka zaspomínala: „Hrávali sme veľa koncertov, nahrávali sme platňu, točili sa rôzne programy, bola som z toho už unavená. Cestovali sme od Ašu až po Stropkov, celé Československo, ešte sme sa s Vašom Patejdlom pripravovali na lýru, boli to pre mňa intenzívne roky. Platňa sa nahrávala v novom Opuse na Nivách, bol vtedy fantasticky vybavený, všetci si to chválili. Je to môj posledný vinyl, ktorý v tom čase vyšiel, lebo ďalší Modrý album už vyšiel na CD.“
Vydavateľstvo Warner Music pripravuje na začiatok novembra reedíciu štvrtého albumu Beáty Dubasovej Modrý album. Z neho sú aj známe skladby Niekto ako ja, Ten príbeh je preč či Vráť mi tie hviezdy.
