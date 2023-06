Beckov 16.júna (OTS) - Prírodné katastrofy, pandémia, vojny, arogantní politici… Asi už toho máte dosť. Občas nezaškodí vypnúť a načerpať nové sily, aby ste neskôr všetko zvládli. Máme riešenie a bezpečné útočisko. Prišiel čas na dni a noci plné zábavy, lásky a prekvapení. Dobrodružstvo môže začať už 21. júla v čarovnom Beckove.Beckovské Slávnosti sú späť. V malebnom kúte Slovenska, kde dvorný šašo dostal do daru hrad, sa znovu udejú kúzla a čary. Stredoveká atmosféra pod magickou oblohou posiatou hviezdami vás ovanie už pri vstupe. Trochu nostalgie v podobe piatkovej oldies party snáď poteší a nikoho neurazí.V sobotu ráno sa ocitnete uprostred dobového remeselného trhu. Nos bude ten správny kompas a vôňa domácich dobrôt každého spoľahlivo nasmeruje. Cesta do krajiny Fantázie sa môže začať. Atrakcie pre malých aj veľkých, šermiarske a strelecké súboje šľachetných rytierov o priazeň spanilých dám, mučiareň kata Rázela... Sľubujeme, že budete zažívať len sladké muky. Kľukaté romantické uličky plné roztancovaných kaukliarov, ktoré vedú priamo do srdca. Oheň je živel a v šikovných rukách ožije všetkými farbami. Aj najmenšie ratolesti pookrejú, keď budú môcť stvárať rôzne pestvá a šibalstvá. Nafukovacie kráľovstvo je samozrejmosť. Rozprávkovú sobotnú noc rozžiaria hudobné hviezdy. Zatiaľ prezradíme len niektoré z mien. Teší sa na vás Iné Kafe, Gladiátor a Peter Lipa.Nedeľa nebude o nič menej pestrá. Pre Vaše ratolesti sme pripravili hudobno zábavné vystúpenie Paci Pac a opäť nebude chýbať nafukovacie kráľovstvo. Potulky remeselným jarmokom a stredovekým mestečkom, ktoré aj v nedeľu ožije kaukliarskymi kúskami a šermiarskymi zápasmi, spestrí hudobná skupina Kollárovci, ktorá je vždy zárukou výbornej zábavy a jedinečnej koncertnej atmosféry.Ak chcete uniknúť z pazúrov nudnej reality, Beckovské slávnosti sú tou správnou voľbou. Nezabudnite, trojdňový maratón hudby a zábavy sa začína 21. júla priamo v centre Beckova pod jeho malebným hradom.Lístky si môžete zakúpiť cez Ticketportal alebo priamo na mieste.