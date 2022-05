Benefičný koncert UC Berkeley Symphony Orchestra z USA v Bratislave

Claude Debussy: More, L. 109

Igor Fiodorovič Stravinskij: Symfónia s troma vetami

Camille Saint-Saëns: Symfónia č. 3 „Organová”, op. 78



Vstupenky za 5 € /3 € mládež do 18 rokov, seniori 62+, ZŤP

V atraktívnom programe zaznejú diela:Claude Debussy: More, L. 109Igor Fiodorovič Stravinskij: Symfónia s troma vetamiCamille Saint-Saëns: Symfónia č. 3 „Organová”, op. 78 v sieti Ticketportal , Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 0948 754 471 a v Agentúra Kováčová, tel. 0950 532 692.

Bratislava 30. mája (OTS) - Pravda, vtedajší hudobníci sú dnes už určite oporami profesionálnych súborov, ale maestro-dirigent Davis Milnes stále drží taktovku pevne v ruke.Symfonický orchester Kalifornskej univerzity v Berkeley patrí medzi najlepšie univerzitné súbory v krajine a pod vedením hudobného riaditeľa Davida Milnesa si v svojej 24. sezóne upevnil povesť významnej kultúrnej inštitúcie. Každoročná sezóna orchestra zahŕňa pätnásť až osemnásť koncertov s celým repertoárom od baroka po súčasnosť, so zvláštnym dôrazom na hudbu 20. storočia. Orchester je osvedčenou základňou pre výchovu budúcich generácií hudobníkov, skladateľov. Členmi orchestra sú vzdelaní hudobníci, ktorí sú zároveň akademickými kapacitami v najrôznejších odboroch – od histórie cez angličtinu, fyziku až po inžinierstvo a informatiku.Tohto roku sa 104 členný orchester vydal na tretie zahraničné turné a to do Prahy, Budapešti, Bratislavy a Viedne.Koncert je benefíciou pre Nadáciu Výskum Rakoviny a bude úvodným podujatím 20. ročníka kempane Na kolesách proti rakovine. Organizátormi sú Ars ante portas, o. z. a The Prague Concert Co.