Benefičný koncert Úsmevu ako dar spestrí vianočný televízny program

Bratislava 23. decembra (TASR) – Na tohtoročný benefičný koncert, ktorý pravidelne organizuje spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pricestovalo viac ako tisíc detí. V poradí 37. ročník koncertu na podporu detí s detských domovov odvysiela na Štedrý deň Jednotka o 11.50 h.



"Snažíme sa koncertom upozorňovať na to, že dieťa potrebuje pre svoj zdravý duševný aj sociálny vývoj prostredie úplnej rodiny. Len v nej môže naplniť svoje potreby a zažiť pocit bezpečia, ktorý je základom kvality jeho budúceho života," hovorí predseda Úsmevu ako dar Jozef Mikloško.



Koncertom, ktorý spestrí vianočný televízny program, sa združenie snaží vniesť opusteným deťom do ich sveta radosť a pocit spolupatričnosti. V snahe ich pravidelne podporujú aj viacerí speváci, herci či moderátori. Jedným z nich je aj muzikant Ondrej Kandráč, ktorý hovorí, že človek sa stáva šťastným, ak urobí šťastným niekoho druhého. "Viem, že ich život nie je jednoduchý a idylický. Ak však aspoň nachvíľu vyčaríme na ich tvárach úsmev a radosť, potom budeme šťastní aj my," poznamenal.



Úsmev ako dar môže podporiť aj verejnosť. A to sledovaním koncertu, ale aj zaslaním SMS v tvare DMS USMEV na číslo 877. Výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách.