Benson Boone vydal očakávaný album American Heart

Bratislava 25. júna (TASR) - Americký spevák Benson Boone naďalej stupňuje svoju kariéru vydaním druhého štúdiového albumu American Heart. Spoločne s albumom vyšiel aj jeho najnovší videosingel Mr. Electric Blue s úplne novým rockovým zvukom, ktorý od Bensona môžu fanúšikovia počuť prvýkrát. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album American Heart ponúka desať piesní, ktorými sú Sorry I'm Here For Someone Else, Mr. Electric Blue, Man In Me, Mystical Magical, Reminds Me Of You, Momma Song, I Wanna Be The One You Call, Wanted Man, Take Me Home a Young American Heart.



Aktuálny videoklip, režírovaný dlhoročným spolupracovníkom Mattom Eastinom, vizuálne dopĺňa hlboký význam piesne. Sledovanie videoklipu je vtipným a dojemným zážitkom, ktorý fanúšika vtiahne do príbehu osobného rastu a prekonávania prekážok. Benson Boone si tu zo seba robí srandu. Reflektuje vtipy a posmešky ohľadom jeho spolupráce s výrobcom zmrzliny 'moonbeam ice cream,' vie, že z jeho sált sa stalo isté klišé, a čo sa týka jeho stigmy 'one hit wonder,' teda speváka, ktorý má iba jeden megahit, urobil si z toho tričko. Vo videu sa rozhodol vysporiadať s týmito posmeškami veľmi športovou formou. Predáva použité skákacie obleky s ceduľkou 100-percentne umelé, ponúka zmrzlinu, umýva autá.



Boone má pred sebou ďalší rok turné. Jeho severoamerické arénové turné American Heart, ktoré má aj zastávky v newyorskej Madison Square Garden a Crypto.com Arene v Los Angeles, sa okamžite vypredalo.