Beseda so zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom
Zažite kurátorskú prehliadku výstavy Galanda a galandovci a besedu so zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom.
Autor OTS
Bratislava 16. marca (OTS) - Slovenská národná galéria pripravila pre návštevníkov výstavy Galanda a galandovci jedinečné sprievodné podujatie, ktoré sa uskutoční 19. marca 2026 o 17.00 priamo v priestoroch výstavy. Už po druhýkrát majú milovníci umenia možnosť zažiť zaujímavý večer v spoločnosti príbehov a vzácnych obrazov – a zároveň nahliadnuť do sveta zberateľov umenia a spoznať príbehy, ktoré sa naživo spájajú s viacerými známymi slovenskými maliarmi a umelcami.
Podujatie sa začne komentovanou prehliadkou výstavy, ktorou vás prevedie jej kurátor. Návštevníkom priblíži tvorbu významného slovenského modernistu Mikuláša Galandu a predstaví aj umelecký program Skupiny Mikuláša Galandu v širšom umeleckohistorickom kontexte. Návštevníci tak získajú hlbší pohľad na generáciu umelcov, ktorí výrazne ovplyvnili podobu slovenského moderného výtvarného umenia.
Druhá časť večera bude patriť komornej besede so známym zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom. Rozhovor prinesie pohľad do zákulisia zberateľských ciest, nečakaných stretnutí s umelcami a príbehov umeleckých diel, ktorých osudy sú často rovnako dobrodružné ako životy ich tvorcov.
Ivan Melicherčík patrí už viac než štyri desaťročia medzi najvýznamnejších slovenských zberateľov výtvarného umenia. Je publicistom a autorom viacerých kníh a katalógov venovaných výtvarnému umeniu. Práve z jeho súkromnej zbierky pochádza časť vystavených diel Mikuláša Galandu.
Podujatie je určené všetkým, ktorí chcú spoznať umenie nielen cez diela samotné, ale aj cez príbehy ľudí, ktorí ich zbierajú, chránia a odovzdávajú umelecký odkaz ďalším generáciám.
Podujatie sa začne komentovanou prehliadkou výstavy, ktorou vás prevedie jej kurátor. Návštevníkom priblíži tvorbu významného slovenského modernistu Mikuláša Galandu a predstaví aj umelecký program Skupiny Mikuláša Galandu v širšom umeleckohistorickom kontexte. Návštevníci tak získajú hlbší pohľad na generáciu umelcov, ktorí výrazne ovplyvnili podobu slovenského moderného výtvarného umenia.
Druhá časť večera bude patriť komornej besede so známym zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom. Rozhovor prinesie pohľad do zákulisia zberateľských ciest, nečakaných stretnutí s umelcami a príbehov umeleckých diel, ktorých osudy sú často rovnako dobrodružné ako životy ich tvorcov.
Ivan Melicherčík patrí už viac než štyri desaťročia medzi najvýznamnejších slovenských zberateľov výtvarného umenia. Je publicistom a autorom viacerých kníh a katalógov venovaných výtvarnému umeniu. Práve z jeho súkromnej zbierky pochádza časť vystavených diel Mikuláša Galandu.
Podujatie je určené všetkým, ktorí chcú spoznať umenie nielen cez diela samotné, ale aj cez príbehy ľudí, ktorí ich zbierajú, chránia a odovzdávajú umelecký odkaz ďalším generáciám.