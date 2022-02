Netradičná výstava Hravá hlava: Deti zistia aj to, prečo oči nerastú

Snímka z vernisáže Hravá hlava v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave 17. februára 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Snímka z vernisáže Hravá hlava v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave 17. februára 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 17. februára (TASR) - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti otvára od 18. februára výstavu Hravá hlava. Neobyčajné putovanie ľudskou hlavou je dielom autorského tímu, ktorého k tvorbe výstavy inšpirovala konceptuálna kniha pre deti Hlava v hlavě od českých autorov Davida Böhma a Ondřeja Buddeusa.uviedla pre TASR Katarína Kosánová, autorka námetu a scenára výstavy inštalovanej v piatich miestnostiach na prvom poschodí.V prvej miestnosti sa návštevníci stretnú s obrovskou hlavou, "riaditeľstvom" ľudského tela, ktoré môžu postupne otvárať a objavovať zmyslové orgány - oči, nos, uši, plagáty na stenách poskytnú informácie o zmysloch. Nechýbajú na nich ani výzvy, aby si deti niečo ovoňali, vypočuli si príjemné či nepríjemné zvuky.Výstava o zákutiach najdôležitejšej časti ľudského tela prináša viacero interaktívnych prvkov. Deti si napríklad môžu prikladať na tvár vrásky cez fólie, dozvedia sa, ako a prečo vrásky vznikajú, ale aj to, že uši a nos nám rastú celý život, ale oči nie.dodáva autorka výstavy, ktorá očarí nespočetnými variáciami na tému hlava, jej poňatím z výtvarného, filozofického a anatomického hľadiska. Deti tu nájdu hlavy maľované, rozprávkové, hračkárske, strašidelné, nechýbajú ani masky a grimasy.Naučia sa aj to, ako sa kreslí hlava, staršie deti si vyskúšajú kreslenie podľa busty, ale aj so zatvorenými očami.poznamenala Kosánová k výstave, ktorá predstaví tiež neobvykle slovné spojenia o hlave. V jej závere deti objavia obec Gebuľová, kde sídli Hlavodom a Hlavozem.naznačila autorka výstavy, ktorá malých návštevníkov tiež vyzve, aby veľa snívali a o svoju hlavu sa starali zvnútra aj zvonka.Výstava potrvá do 18. septembra.