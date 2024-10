Biela noc ponúka návštevníkom aj možnosť vrátiť sa do detstva

Bratislava 4. októbra (TASR) - Do hlavného mesta sa v piatok vracia multižánrový festival Biela noc. Jubilejný 10. ročník podujatia v Bratislave ponúkne návštevníkom spolu so súčasným umením aj atmosféru detstva. Aspoň tak sa môžu cítiť, keď budú fúkať do detskej vrtuľky a sledovať, ako ich dych ovplyvní svetelný objekt Romana Mackoviča v priestoroch kaviarne Emil v Mirbachovom paláci.



Interaktívnu svetelnú inštaláciu tvoria tri samostatné objekty. "Keď návštevník či viacerí návštevníci budú fúkať do detských vrtuliek, tak sa v tých objektoch rozprúdi svetlo, keď svetelné lúče pretnú určité body, rozoznie sa zvuková hra," priblížil Roman Mackovič z Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) audiovizuálnu inštaláciu.



Princíp znie jednoducho, ale funguje to zložitejšie. Fúknutím sa interaktívnou priestorovou konštrukciou, tvorenou stovkou LED modulov, rozbehnú svetelné lúče a ak sa pretnú, spustia zvukový sprievod. "S pomocou digitálnych algoritmov vzniká reaktívna a dynamická audiovizuálna kompozícia, ktorá návštevníka zapojí do diania a vtiahne do priestoru," popisuje svoje dielo LEDsGO autor.



Mackovič je slovenský výtvarník, dizajnér a pedagóg na VŠVU v Bratislave. Zameriava sa na postdigitálnu tvorbu a tzv. physical computing - tvorbu fyzických objektov s digitálnymi vlastnosťami. Je autorom viacerých interaktívnych fyzických objektov a inštalácií, ktoré pozývajú divákov k aktivite, dotyku, ovplyvňovaniu diela. Ako pedagóg učí výtvarníkov a dizajnérov základy elektroniky, programovanie mikrokontrolérov a prácu s multimédiami.



Biela noc v hlavnom meste potrvá do nedele 6. októbra. Bratislavské ulice, mosty, nádvoria, fasády a interiéry budov budú miestom súčasného umenia autorov z 12 krajín vrátane Japonska, Arménska, Talianska, Nemecka, Francúzska či Veľkej Británie. Väčšina takmer z 50 umeleckých zastávok je dostupná zdarma vo verejnom priestore.