Biele Vianoce aj Santa Claus prišli do Európy zo Spojených štátov

Bratislava 26. decembra (TASR) – Z Európy do Spojených štátov prišla pieseň Tichá Noc, zaznela tam prvýkrát v roku 1839. Amerika na oplátku poslala do sveta od 40. rokov minulého storočia viacero dnes veľmi známych vianočných piesní.



Irving Berlin, rodák z ruského Ťumeňa, je autorom skladby White Christmas (Biele Vianoce). Jej prvú verziu nahral Bing Crosby v roku 1942. V rokoch 1958 až 1962 bodovala vždy v decembrovej americkej hitparáde. Od tej doby nahrali Biele Vianoce stovky spevákov, vo svete existuje viac ako 2000 rôznych verzií tejto skladby. Ešte o pár rokov staršia ako White Christmas je Santa Claus Is Coming To Town (1934). V americkej hitparáde sa v popovej verzii umiestnila prvýkrát v decembri 1962 v podaní skupiny Four Seasons. Z roku 1951 je nahrávka The Little Drummer Boy formácie Trapp Family Singers. Už v roku 1857 napísal James Pierpont skladbu Jingle Bells. Do sveta sa dostala verzia, ktorú v roku 1943 naspieval Bing Crosby. Ďalší hit Let It Snow zložili skladateľ Jule Styne a textár Sammy Cahn v júli 1945.



Úspech u poslucháčov si získalo viacero popových piesní svetovej hudobnej scény s vianočnou tematikou. Patrí k nim predovšetkým Do They Know It's Christmas v podaní zoskupenia Band Aid, vydaná v decembri 1984. Autormi tohto projektu boli Bob Geldof, spevák skupiny Boomtown Rats a Midge Ure, gitarista a spevák skupiny Ultravox. Skladbu nahralo 36 umelcov, medzi nimi členky skupiny Bananarama, Phil Collins, Boy George, Sting či Bono Vox. Výťažok z predaja bol určený na základnú materiálovú a potravinovú pomoc Etiópii a v marci 1985 prišla do Etiópie prvá zásielka materiálovej pomoci z výťažku tohto projektu. Na tridsiate výročie tejto piesne nahrali pod vedením Boba Geldofa novú verziu tejto piesne, do štúdia prišli One Direction, Bastille, Ed Sheeran, Bono, Chris Martin, Ellie Goulding, Olly Murs, Sam Smith, Sinéad O'Connor či Roger Taylor. Táto skladba patrí k novému projektu Band Aid 30, ktorého cieľom bolo získať peniaze na podporu boja proti ebole, a preto má aj čiastočne upravený text v rámci tejto témy.



Medzi veľké vianočné hity patrí aj Last Christmas v podaní formácie Wham!, ktorú tvorili George Michael a Andrew Ridgeley. Táto pesnička je od decembra 1984 hitom každé Vianoce. U fanúšikov je obľúbená aj pieseň Johna Lennona Happy X-mas (War Is Over) z roku 1971, skladba Merry Christmas Everyone glamrockovej skupiny Slade (1973), Step Into Christmas Eltona Johna (1974), Mary's Boychild diskotékovej formácie Boney M. (1978), Merry Christmas Everyone speváka Shakina Stevensa (1985), Thank God It's Christmas skupiny Queen (1984), Driving Home For Christmas Chrisa Reu (1988), All I Want For Christmas Is You v podaní Mariah Carey (1994), Christmas Time v podaní Bryana Adamsa (1996), z noších Christmas Lights skupiny Coldplay. V októbri 2018 vydal vôbec prvý vianočný album Happy Xmas aj hviezdny Eric Clapton. Je zaujímavé, že jedna z najväčších legiend, skupina Beatles, nemala v diskografii vianočnú pieseň.