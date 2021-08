Bielo-čierny koncert v Nitre ukáže rôzne žánre aj svet nevidiacich

Nitra 9. augusta (TASR) – Klavírnu hudbu, spev i rôzne informácie zo sveta slabozrakých ponúkne Bielo-čierny koncert, ktorý sa bude konať 12. augusta na Svätoplukovom námestí v Nitre.



Organizátori sľubujú návštevníkom hodnotný umelecký zážitok a širokú ponuku žánrov. „Pripravený je spoločný koncert nitrianskeho klaviristu Petra Zbraneka a huslistky Victorie Linnen. Spojenie klavíra a spevu prinesie koncert Viery Petrovčinovej a fanúšikovia muzikálov si prídu na svoje na koncerte Kristíny Iris Snopkovej. V programe vystúp aj talentovaný pianista Ondrej Rosík,“ pozývajú organizátori.



Súčasťou podujatia budú aj interaktívne workshopy, ktoré účastníkom priblížia svet ľudí so zrakovým postihnutím. „Vyskúšajú si, ako reagovať pri stretnutí s človekom so zrakovým postihnutím, ako mu pomôcť správnym sprevádzaním, komunikáciou a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré vždy chceli vedieť, no hanbili sa na ne opýtať,“ pripomenuli organizátori.