Bratislava 18. októbra (TASR) - Bienále divadelnej fotografie pozná svojich víťazov. Slávnostné vyhlásenie laureátov 5. ročníka súťaže sa uskutočnilo v utorok počas vernisáže vo Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave.



Bienále divadelnej fotografie organizuje a vyhlasuje Divadelný ústav od roku 2010. Pre pandémiu sa jeden ročník neuskutočnil a v tom aktuálnom boli preto akceptované fotografie od divadelnej sezóny 2018/2019. Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú na slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia, realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Určená je pre študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl.



Tento rok mohli súťažiaci prihlasovať svoje fotografie v sekciách divadelný portrét, dokumentárna séria a divadelná inscenácia.



Hlavnú cenu pre profesionálnych fotografov Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2022 získal Robert Tappert za dokumentárnu sériu fotografií s názvom Divadlo.



Druhé miesto udelila hodnotiaca komisia Vlastimilovi Slávikovi za sériu fotografií z inscenácie Banícke vdovy (Divadlo Jonáša Záborského Prešov). Tretie miesto získal Igor Stančík za sériu fotografií z inscenácie Peter a Lucia (Divadlo LUDUS Bratislava).



Najlepšie fotografie študentov súťažili o študentskú cenu, ktorú získala Barbora Podola za sériu fotografií z inscenácie Rosemary (Divadlo LAB Bratislava).



"Každý ročník bienále prináša kvalitné obrazové svedectvo divadelných sezón, no zároveň je to aj svojbytný výtvarný artefakt, ktorý komunikuje aj iné než dokumentárne hodnoty. Divadelná fotografia sa tak dostáva na zaujímavé umelecké pomedzie," uviedla riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete, ktorá bola súčasťou hodnotiacej komisie bienále. Tú ďalej tvorili fotograf a víťaz Českej divadelnej fotografie Viktor Kronbauer, teoretička fotografie a estetička Michaela Hučko Pašteková, fotograf a odborný asistent Katedry fotografie a nových médií z VŠVU Ľuboš Kotlár a teatrologička a dokumentátorka Centra divadelnej dokumentácie Divadelného ústavu Alžbeta Vakulová.



Vyhlásenie laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2022 bolo spojené s vernisážou výstavy najlepších fotografií. Verejnosť si ju môže pozrieť do 20. novembra.