Bílé Vánoce Lucie Bílé – sviatočné koncerty divy českej pop music

Bratislava 4. novembra (OTS) - Svedčí o tom aj taká rozsiahla zbierka ocenení a sošiek, ktoré vyžadujú špeciálny priestor v jej dome. Lucie Bílá je okrem iného hrdou majiteľkou 21 sošiek Českého slávika za najpopulárnejšiu speváčku roka, 13 Absolútnych slávikov, 13-krát získala cenu Tý Tý za najobľúbenejšiu umelkyňu, 3-krát cenu Grammy ako speváčka roka v ČR, 3-krát cenu Hudobnej akadémie, 13-krát cenu Anděl, a zvláštnu cenu Anděl za speváčku 20. storočia a tiež cenu Anděl za speváčku za 25 rokov. Je tiež držiteľkou ceny Thálie za titulnú rolu v muzikáli Johanka z Arku.



K Lucii Bílej neodmysliteľne patrí aj jej charitatívne cítenie. Bola patrónkou projektu For You, ktorý pomáha ženám s karcinómom prsníka. Je dlhoročnou patrónkou Konta Bariéry, „Ježíškova vnoučata“ a „Nové háro,“ ktoré zabezpečuje výrobu parochní pre deti s onkologickým ochorením. Neúnavne tiež vyrába šperky, svojich anjelikov, za predaj ktorých získava prostriedky na nákup kompenzačných pomôcok pre ľudí s vážnym zdravotným postihnutím a pomoc ľuďom v mimoriadne ťažkých životných situáciách.



Možno aj tieto ľudské rozmery speváčky prispievajú k výnimočnej, priam zázračnej atmosfére jej vianočných koncertov na Slovensku, bez ktorých, ako sama hovorí, by pre ňu nemali Vianoce to správne kúzlo.







Koncerty Bílé Vánoce Lucie Bílé sa stali pre jej fanúšikov neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia. V mnohých rodinách si dávajú vstupenky na koncert ako zážitkový dar pre viacerých členov rodiny alebo priateľov. Je to jedinečná príležitosť na chvíľu spomaliť, zastaviť sa v predvianočnom zhone a vychutnať si tie najkrajšie piesne z repertoáru speváckej divy v nezvyčajnej sviatočnej atmosfére. Tento rok si môžu diváci dopriať koncert v deviatich slovenských mestách: v Banskej Bystrici, v Prešove, v Košiciach, v Žiline, v Nitre, 5. decembra v Bratislave, potom v Leviciach, v Trenčíne a v Trnave.



Zázračný predvianočný čas s divou českej pop music – to sú Bílé Vánoce Lucie Bílé!