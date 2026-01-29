< sekcia Kultúra
BLACK EYED PEAS vystúpia na festivale ROCK POD KAMEŇOM 2026
Festival ROCK POD KAMEŇOM oznámil ďalšieho headlinera. Šesťnásobní držitelia cien Grammy BLACK EYED PEAS vystúpia 25. – 27. júna 2026 v Belej nad Cirochou.
Autor OTS
Bratislava 29. januára (TASR/OTS) - Belá nad Cirochou – Festival ROCK POD KAMEŇOM sa v roku 2026 vráti v termíne 25. – 27. júna do areálu Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori oznámili ďalšie veľké meno programu, ktorým je americká skupina BLACK EYED PEAS.
Formácia BLACK EYED PEAS patrí medzi najúspešnejšie hudobné projekty modernej popovej scény. Počas svojej kariéry získala šesť cien Grammy, predala desiatky miliónov albumov a jej skladby majú miliardové počty prehratí na streamovacích platformách. Medzi najznámejšie hity patria skladby I Gotta Feeling, Where Is The Love?, Boom Boom Pow, Pump It či Let’s Get It Started.
„BLACK EYED PEAS sú presne ten typ interpreta, ktorý dokáže spojiť celé publikum naprieč generáciami a žánrami. Som presvedčený, že ich vystúpenie bude jedným z najsilnejších momentov festivalu,“ uviedol organizátor festivalu Michal Latta.
BLACK EYED PEAS sa pridávajú k už potvrdeným zahraničným menám, medzi ktorými sú WITHIN TEMPTATION, MASTODON, PENDULUM, DROWNING POOL, SONATA ARCTICA a KORPIKLAANI. Podľa organizátora ide o kombináciu interpretov, ktorá reflektuje žánrovú pestrosť festivalu a ambíciu priniesť program svetovej úrovne.
Domácu scénu budú reprezentovať kapely INÉ KAFE, KONFLIKT a HEĽENINE OČI. Z Českej republiky je potvrdený spevák Michal David.
Festival ROCK POD KAMEŇOM 2026 tak ponúkne kombináciu svetových hviezd, zahraničných kapiel a domácich interpretov, pričom organizátori avizujú, že program nie je kompletný a ďalšie mená budú postupne zverejňované v najbližšom období. Vstupenky zakúpite prostredníctvom oficiálneho webu festivalu https://vstupenky.rockpodkamenom.sk/site/event/rpk-2026
