Black Hole Constellation predstavila videoklip Into the Night We Go

Bratislava 24. júla (TASR) – S novým videoklipom ku skladbe Into the Night We Go prichádza pražský projekt Black Hole Constellation slovenského hudobníka Michala Jahodu, ktorý založil pred tromi rokmi. Natáčanie bolo pod réžiou autora námetu Igora Zacharova a asistenta kamery Jakuba Medka. Informáciu pre TASR poskytla Music Press Production.



Kapelu vystužil príchod bubeníka Mariána Leskovského a neskôr sa rozrástla o hudobného hosťa Herberta von Krochmela. Vytvorili koncept prepájajúci živú hudbu s projekciami a mappingom. Častým motívom ich skladieb sú opustené miesta s temnou históriou, s tajomnou atmosférou a nevyriešenými záhadami.



Takto to vyznieva aj v najnovšom videoklipe Into the Night We Go, ktorý svojou poetikou pripomína film Antichrist od režiséra Larsa von Triera. Michal okrem toho, že skladbu zložil, podieľal sa aj na produkcii videoklipu, v ktorom si nakoniec aj zahral namiesto herca, ktorý musel na poslednú chvíľu natáčanie odmietnuť. Nakrúcalo sa v Severných Čechách, na miestach ako Panská skála, Sloní kameny, Ještěd a Kokořínsko.



Pre Michala to bola nová skúsenosť, o ktorej hovorí: „Stráviť štyri dni v jedných nohaviciach, v aprílovom počasí s priemernou teplotou asi trinásť stupňov a za týchto podmienok osem až dvanásť hodín denne liezť na skaly, stromy, do trhlín, byť po krk v bažinách a zažiť ďalšie bonusy, čo ponúka príroda, bol v spoločnosti priateľov a kvalitných umelcov nezabudnuteľný zážitok.“