< sekcia Kultúra
Blanch a WAWAWU predstavujú novinku Places
Nový singel sprevádza aj videoklip, ktorý miestami pripomína sled mihajúcich sa fotografií či starých diapozitívov.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Košická dvojica WAWAWU prichádza s novým singlom Places, ktorý vznikol v spolupráci so speváčkou Blanch. Elektropopová novinka s melancholickou atmosférou a dynamickou rytmikou inšpirovanou rýchlejšími elektronickými žánrami symbolicky zoberie poslucháčov na známe miesta Bratislavy, tentoraz však z úplne novej perspektívy. TASR o tom informovala PR manažérka Kristína Polerecká.
„Názov Places vymyslela Blanch, keďže texty si speváčky pripravujú prevažne samy. Mne osobne sa páči, keď nie je veľa informácií v texte a v tomto songu to len Blanch potvrdila a krásne precítila, že menej je viac,“ hovorí člen WAWAWU Róbert Tkáč.
Speváčka Blanch opisuje vznik textu ako veľmi intuitívny proces. „Keď som prvýkrát počula inštrumentál skladby, pripomínalo mi to akoby až adventure hru, v ktorej objavujete otvorený svet s trochou čara. Texty píšem tak, že si sadnem za mikrofón a nahrávam si prvotný freestyle a pozorujem, aké emócie a nápady mi inštrumentál navodí. A práve pomyselné miesta vo vnútri nás, na ktoré sa chcete s niekým spoločne pozrieť, bol motív, ktorý mi napadol ako prvý,“ dodala.
Nový singel sprevádza aj videoklip, ktorý miestami pripomína sled mihajúcich sa fotografií či starých diapozitívov. Fragmenty momentov, ktoré sa rýchlo striedajú, vytvárajú pocit plynutia času. Videoklip k skladbe Places vznikol v spolupráci s mladými kreatívcami, réžie sa ujal Timotej Talapka, kostýmy pripravila Linda Minárčiková.
„Obaja sú veľmi talentovaní mladí umelci a moji dobrí priatelia, s ktorými je radosť spolupracovať. Celý proces bol vtipný a príjemný - sú to profesionáli, aj keď sa osobne poznáme,“ hovorí Blanch.
Skladba nesie jemne nostalgickú atmosféru a pocit nádeje, že aj miesta, ktoré sú dôverne známe, možno v určitom momente života vidieť v krajších farbách práve vďaka ľuďom, ktorí ich ukazujú v novom svetle.
Places klip: www.youtube.com/watch?v=ZOcvugDlqas
„Názov Places vymyslela Blanch, keďže texty si speváčky pripravujú prevažne samy. Mne osobne sa páči, keď nie je veľa informácií v texte a v tomto songu to len Blanch potvrdila a krásne precítila, že menej je viac,“ hovorí člen WAWAWU Róbert Tkáč.
Speváčka Blanch opisuje vznik textu ako veľmi intuitívny proces. „Keď som prvýkrát počula inštrumentál skladby, pripomínalo mi to akoby až adventure hru, v ktorej objavujete otvorený svet s trochou čara. Texty píšem tak, že si sadnem za mikrofón a nahrávam si prvotný freestyle a pozorujem, aké emócie a nápady mi inštrumentál navodí. A práve pomyselné miesta vo vnútri nás, na ktoré sa chcete s niekým spoločne pozrieť, bol motív, ktorý mi napadol ako prvý,“ dodala.
Nový singel sprevádza aj videoklip, ktorý miestami pripomína sled mihajúcich sa fotografií či starých diapozitívov. Fragmenty momentov, ktoré sa rýchlo striedajú, vytvárajú pocit plynutia času. Videoklip k skladbe Places vznikol v spolupráci s mladými kreatívcami, réžie sa ujal Timotej Talapka, kostýmy pripravila Linda Minárčiková.
„Obaja sú veľmi talentovaní mladí umelci a moji dobrí priatelia, s ktorými je radosť spolupracovať. Celý proces bol vtipný a príjemný - sú to profesionáli, aj keď sa osobne poznáme,“ hovorí Blanch.
Skladba nesie jemne nostalgickú atmosféru a pocit nádeje, že aj miesta, ktoré sú dôverne známe, možno v určitom momente života vidieť v krajších farbách práve vďaka ľuďom, ktorí ich ukazujú v novom svetle.
Places klip: www.youtube.com/watch?v=ZOcvugDlqas