Blanchettová sa v Borderlands ukáže tak, ako ju diváci ešte nevideli

Bratislava 26. júla (TASR) - Fyzickou aj emocionálnou výzvou bola pre Cate Blanchettovú úloha Lilith vo filme Borderlands. Slávna herečka sa má v role majsterky zlodejov a lovkyne odmien, ktorá by mohla odhaliť jedno z najvýbušnejších tajomstiev Pandory, predstaviť tak, ako ju diváci ešte nevideli. "Cate Blanchett je len jedna, takže to, že stelesnila Lilith, je darom na mnohých úrovniach," hovorí režisér Eli Roth (Hostel). Akčnú dobrodružnú komédiu nakrútenú podľa oceňovanej najpredávanejšej počítačovej a konzolovej hry uvedie do kín Bontonfilm 8. augusta.



Distribučná spoločnosť pripomína, že kultovej hry Borderlands sa predalo 75 miliónov kópií a jej tržby presiahli miliardu dolárov. "Snímka s rovnakým názvom je plná osobitých vizuálnych nápadov, svojrázneho humoru a hviezdnych mien," približuje film, v ktorom sa držiteľka dvoch Oscarov, štyroch cien BAFTA a štyroch Zlatých glóbusov Cate Blanchettová predstaví ako neslávne známa lovkyňa ľudí Lilith. So záhadnou minulosťou sa neochotne vracia do svojho domova na Pandoru, najchaotickejšiu planétu v celej galaxii.







"Chcel som, aby Cate robila veci, aké sme ju nikdy predtým nevideli robiť," objasňuje Eli Roth, ktorý s Blanchettovou predtým spolupracoval na filme Tajomstvo domu s hodinami. "Je to očividne silná dramatická herečka, ale je aj úžasne vtipná a túto jej stránku sme na plátne videli len zriedka. Povedal som Cate, že v Borderlands ju chcem vidieť behať, strieľať, potápať sa, bojovať - a ona to všetko chcela robiť," pokračuje režisér. "Borderlands je čistá zábava. Osobne som bola fyzicky pripravená vrhnúť sa na to a užiť si čistú nefalšovanú zábavu," komentovala svoj najnovší film Blanchettová.



V ďalších úlohách hrajú Édgar Ramírez, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis a Jack Black.