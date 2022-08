Blíži sa derniéra výstavy F. Liptáka v Tatranskej galérii

Poprad 23. augusta (TASR) – Už len niekoľko dní môžu návštevníci Tatranskej galérie v Poprade vidieť výstavu Fera Liptáka s názvom Vedľajšie účinky. "Ide o pútavú výstavu pre všetky vekové skupiny, ktorá je prehliadkou jeho maliarskej, scénografickej, ilustrátorskej a kresliarskej tvorby. Ide z nej veľmi dobrá energia," upozornila riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.



Derniéra výstavy sa uskutoční 4. septembra o 16.00 h, v rámci nej bude v priestoroch starej elektrárne aj beseda s Martinom Šulíkom, režisérom filmu Muž so zajačími ušami, za ktorého scénografiu získal Lipták vlani Českého leva. Mnohé Liptákové diela podľa Ondrušekovej vznikajú na základe postrehov a náčrtov, ktoré si často zaznamenáva do rôznych skicárov. Samotné skicáre sa tak stávajú umeleckými predmetmi plnými tvorivosti, kresieb, výňatkov z konverzácií a spontánnych nápadov.



Okrem toho pripravila Tatranská galéria na leto v priestoroch vily Flóra v Starom Smokovci výstavu Rastislava Podobu. "Je vyznaním našim lesom a našim horám, veľmi zaujímavým spôsobom namaľoval zákutia a pohľady z výšky na krajinu. Návštevníci ju môžu vidieť do 2. októbra. Okrem toho je počas leta otvorená aj galéria Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi. Venovali sme sa tiež areálu medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch, ktorý sa nám podarilo v spolupráci s obcou zrevitalizovať a počas leta aj sprístupniť verejnosti," doplnila Ondrušeková.



Tatranská galéria v súčasnosti pripravuje nové publikácie, ktoré chce predstaviť verejnosti v septembri. Zároveň chystá nové výstavy, v septembri a októbri to bude tvorba dvoch ženských autoriek z regiónu – Anny Fedákovej a Jany Čepa - ktoré sú vzájomne prepojené, keďže ide o pedagogičku a žiačku. "Veľmi sa teším, že budeme mať možnosť sprístupniť verejnosti doteraz nevystavované a nepoznané diela Ernesta Zmetáka, ktoré sme získali akvizíciou. Celá veľká výstava teda bude na jeseň venovaná práve jemu. Na záver chceme ešte prilákať návštevníkov rozsiahlou výstavou Jána Zoričáka, konkrétne jeho úplne najnovšou tvorbou," uzatvára riaditeľka.