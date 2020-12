Bob Dylan predal práva k svojim piesňam spoločnosti Universal

New York 7. decembra (TASR) - Americké hudobné vydavateľstvo Universal Music Group (UMG) odkúpilo vydavateľské práva na kompletné skladbové dielo Boba Dylana. Spoločnosť to oznámila v pondelok, pričom túto dohodu označila za "jednu z najdôležitejších" v oblasti publikovania hudby.



Dohoda sa týka autorských práv k viac než 600 piesňam, ktoré Dylan napísal za uplynulých 60 rokov; sú medzi nimi Blowin' in the Wind, The Times They Are a-Changin', Like a Rolling Stone, Lay Lady Lay alebo Knockin' on Heaven's Door, uviedla UMG vo vyhlásení.



Spoločnosť podľa tlačovej agentúry AFP neposkytla žiadne finančné detaily týkajúce sa odkúpenia, denník Financial Times však napísal, že ide o "deväťciferné číslo". Denník The New York Times odhadol výšku tohto kontraktu na viac ako 300 miliónov dolárov.



Hodnota vlastníctva práv na hudbu v uplynulých rokoch prudko vzrástla spolu s obľúbenosťou streamovacích webstránok ako Spotify; tento trend sa ešte viac posilnil počas lockdownu spôsobeného koronavírusovou pandémiou COVID-19.



Z nahrávok Dylana (79), ktorý sa objavil na folkovej scéne v New Yorku začiatkom 60. rokov, sa dosiaľ predalo celosvetovo viac než 125 miliónov kusov. Skladby tohto rodáka z americkej Minnesoty často preberajú do svojho repertoáru iní interpreti, čo generuje tantiémy.



"Reprezentovať dielo jedného z najväčších skladateľov všetkých čias je výsadou aj zodpovednosťou zároveň. Tešíme sa na spoluprácu s Bobovým tímom pri zabezpečovaní toho, aby sa jeho umenie naďalej dostávalo k ľuďom a inšpirovalo ďalšie generácie fanúšikov, interpretov a skladateľov na celom svete," uviedla šéfka obchodnej divízie Universal Music Publishing Group (UMPG) Jody Gersonová.



Dylan v júni vydal svoj 39. štúdiový album Rough and Rowdy Ways, prvý s pôvodnými skladbami za uplynulých osem rokov.



Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, sa v roku 2016 stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru. Podľa švédskej akadémie "vytvoril nové poetické vyjadrenie v rámci veľkej americkej piesňovej tradície". Je tiež držiteľom Oscara za najlepšiu filmovú pieseň, ako aj vyše desiatich cien Grammy. Pokračuje i v koncertnej činnosti; ročne podľa denníka The Guardian odohrá približne 100 vystúpení.