Bobby Whitlock zomrel vo veku 77 rokov
Whitlock bol zakladajúcim členom formácie Derek and the Dominos, ktorá existovala v rokoch 1970-1971.
Autor TASR
Austin 11. augusta (TASR) - Bobby Whitlock, bývalý hráč na klávesové nástroje v anglicko-americkej bluesrockovej skupine Derek and the Dominos, zomrel vo veku 77 rokov. Hudobník skonal po krátkej chorobe 10. augusta v americkom štáte Texas, informuje TASR podľa webového magazínu NME.
Whitlock bol zakladajúcim členom formácie Derek and the Dominos, ktorá existovala v rokoch 1970-1971. Išlo o projekt gitaristu a speváka Erica Claptona. V skupine účinkovali ešte basgitarista Carl Radle a bubeník Jim Gordon. Skupina vydala jediný album Layla and Other Assorted Love Songs (1970), z ktorého pochádza "večný" hit Layla.
Whitlock sa stal spoluautorom siedmich skladieb na tomto klasickom albume. Bol plodný hudobník v 60. a 70. rokoch, svoju kariéru začal v nahrávacej spoločnosti Stax Records vo svojom rodnom meste Memphis. Stal sa prvým belošským umelcom, ktorý podpísal zmluvu s touto nahrávacou spoločnosťou.
Derek and the Dominos sa rozpadli počas nahrávania druhého štúdiového albumu v roku 1971, ale Whitlock sa objavil na debutovom sólovom albume ex-Beatla Georgea Harrisona All Things Must Pass (1970), kde prispel hrou na organ a klavír ku klasickým skladbám ako My Sweet Lord a What Is Life.
V roku 1972 sa podieľal na albume Exile on Main St. skupiny The Rolling Stones, ale nebol uvedený na obale. V 70. rokoch vydal niekoľko sólových albumov, na konci desaťročia však opustil hudobný priemysel. V roku 1999 sa vrátil so sólovým albumom It's About Time a začal nahrávať spolu so svojou manželkou CoCo Carmelovou. Jeho posledná platňa je Esoteric z roku 2012.
