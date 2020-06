Bojnická zoo otvára pre návštevníkov aj vnútorné expozície

Bojnice 7. júna (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach sprístupnila v týchto dňoch svoje vnútorné expozície. Verejnosť tak môže navštíviť pavilón opíc či vivárium. Pri prehliadke primátov, rýb či plazov však musia návštevníci dodržiavať opatrenia.



"Od tohto týždňa sú otvorené i pavilóny, pavilón slonov, opíc a vivárium. Návštevníci sa veľmi potešili tejto správe, pretože im veľmi chýbali. Aj keď opice bolo vidieť aj vo vonkajších výbehoch, vo viváriu živočíchy, ktoré tam chováme, nemohli vidieť," povedal pre TASR hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



Vnútorné priestory zoo podľa neho dezinfikovala, takisto ako aj sociálne zariadenia či povrchy a plochy, s ktorými návštevníci v zoologickej záhrade najčastejšie prichádzajú do kontaktu. "Pred vstupom do pavilónov platia i opatrenia. Musí sa tam vstupovať s rúškom, dodržiavať povinné rozstupy, taktiež si pred vstupom dezinfikovať ruky," ozrejmil.



Pavilón opíc si prišiel aj rodinou pozrieť ako jeden z prvých návštevníkov i Juraj. "Minulý rok sme tu boli asi päť- alebo šesťkrát, keďže máme permanentky. Aktuálne sme tu po polroku, tento rok sme tu neboli vôbec. Chodíme sem veľmi radi," priblížil.







Uvoľnenie epidemiologických opatrení umožní zoologickej záhrade pripraviť i program pre návštevníkov. "Na leto pripravujeme mnohé zaujímavé akcie. Aj keď v dobe, keď sme mali karanténu a Národná zoologická záhrada mala svoje brány zatvorené, sme robili rôzne online programy, vyučovanie v zooškole, Zoolampu. Všetky podujatia, ktoré robíme priamo v zoologickej záhrade, sme presunuli do online priestoru," dodal Slašťan.