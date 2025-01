Bojnický zámok navštívil vnuk zhotoviteľa sarkofágu grófa Pálffyho

Bojnice 11. januára (TASR) - Posledný šľachtický majiteľ Bojnického zámku gróf Ján František Pálffy zomrel v júni roku 1908, o tri roky neskôr ho uložili do mramorového sarkofágu. Jeho výrobu zabezpečovala firma Leopolda Seebera, dielo svojho starého otca si prišiel v sobotu priamo na zámok do Bojníc pozrieť Michael Seeber.



Sarkofág grófa Pálffyho vyhotovili v innsbruckom Wiltene v rokoch 1910 až 1911. Ide o monumentálne kamenárske dielo, ktoré sa skladá z 87 častí a jeho celková váha dosahuje 27 ton.



Filmový režisér Michael Seeber bol podľa svojich slov prácou svojho starého otca dojatý, ako mladý sa kamenárskej práci priúčal, no nevenuje sa jej. "Rád si spomínam na minulé časy, žil som s firmou môjho starého otca, keď som bol dieťa. Spomínam si i na jeho kanceláriu, kde boli všade plány a bol som nimi fascinovaný," uviedol Seeber. O práci na sarkofágu podľa svojich slov nevedel. "Keď bol môj otec na návšteve zámku, nejaké informácie som sa dozvedel, nevedel som však, že sarkofág je tak veľký," doplnil. Firma Leopolda Seebera sa podľa jeho vnuka podieľala na pomníkoch pre padlých či svätcov, realizovala i veľa vnútorných priestorov.



Leopold Seeber z Innsbrucku si svoje dielo prišiel do Bojníc i pozrieť, a to 11. júna 1911, dokazuje to návštevná kniha zámku, spomenul knihovník Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Erik Kližan. "Doloženú máme i návštevu syna Leopolda - Egona Seebera, ktorý navštívil Bojnický zámok 15. mája 1992. Jeho návšteva bola veľmi nápomocná, pretože v tomto období zo sarkofágu vytekala neznáma tekutina. Stretli sa tu rôzne odborné konzíliá a práve Egon Seeber napomohol informáciami od svojho otca, ako bol sarkofág inštalovaný a aký bol jeho konštrukčný celok," priblížil. Výsledky výskumov napokon ukázali, že neznáma tekutina sú mineralizované ostatky grófa.



Riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Mikuláš Letavay bol i pri návšteve Egona Seebera na Bojnickom zámku. "Veľmi zaujímavé je, ako títo ľudia reagujú, keď vidia dielo svojich predkov. Pán bol dojatý. Povedal nám, že si nepamätá, aj z rozprávania svojich starších členov rodiny, na také zaujímavé dielo, akým je náš sarkofág," dodal Letavay.