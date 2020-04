Bon Jovi zložil pieseň o koronavíruse, zahrá ju na online koncerte

New York 16. apríla (TASR) - Americký hudobník Jon Bon Jovi zložil novú pieseň, ktorej témou je aktuálna pandémia nového koronavírusu. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Novú pieseň po prvý raz zahrá počas online benefičného koncertu s názvom Jersey 4 Jersey, ktorý sa uskutoční 22. apríla. Objaví sa aj na jeho novom albume, ktorého vydanie sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 posunulo na neskôr, povedal spevák v rozhlasovej relácii Howard Stern Show.



"Napísal som novú skladbu o situácii, v ktorej sa nachádzame, a chystám sa ju vôbec po prvý raz zahrať (pre verejnosť) v celom rozsahu," uviedol Bon Jovi. "A potom by som mal, samozrejme, zahrať pieseň Livin' on a Prayer, pretože je to veľmi dôležitá pieseň pre mnohých ľudí a prenáša nás späť do šťastnejších dní," dodal.



V marci Bon Jovi v snahe získať inšpiráciu pre vzniknutú pieseň vyzval svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram, aby sa s ním podelili o zážitky, ako ich ovplyvnilo šírenie koronavírusu, ako aj s tým spojené obmedzenia pohybu. "Napísal som prvý verš a refrén. Napíšte mi verš. Vyrozprávajte mi váš príbeh," napísal vtedy Bon Jovi.