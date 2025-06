Bono: U2 má na svoj nový album pripravených 25 skvelých piesní

Dublin 18. júna (TASR) - Spevák írskej rockovej skupiny U2 vyhlásil, že je s ňou „pripravený na budúcnosť“, keďže formácia podľa jeho slov má na svoj nový album nachystaných 25 „skvelých“ piesní. Bono Vox v rozhovore pre streamovaciu službu Apple Music vysvetlil, ako sa kapela pripravuje na to, čo ju čaká.



Jeho vyjadrenie prichádza po tom, ako sa už roky objavujú náznaky nového materiálu kapely. Bono v máji v relácii Jimmy Kimmel Live povedal, že členovia U2 v procese písania prekonávali minulosť, aby vytvorili „zvuk budúcnosti“.



Frontman na filmovom festivale v Cannes potvrdil, že kapela nahráva, „a znie mi to ako budúcnosť“, povedal. „Museli sme si prejsť niektorými vecami a sme na ich druhom konci,“ dodal.



Teraz sa Bono rozhovoril o tvorbe nového albumu a priznal, že gitarista The Edge vytvoril množstvo skladieb, pričom 25 z nich je „skvelých“. Skupina vyberá, ktoré z nich sú dostatočne dobré na to, aby sa dostali do nového projektu. „Nemám rád dlhé albumy, budeme to musieť zredukovať na 15,“ povedal Bono.



Hudobník v máji využil svoj prejav pri preberaní Ceny Ivora Novella na to, aby sa vyjadril proti Hamasu, Benjaminovi Netanjahuovi a izraelským „krajne pravicovým fundamentalistom“. Bono zároveň na pódiu vyzval na palestínsko-izraelský mier.



„Hamas, prepusti rukojemníkov, zastav vojnu. Izrael, zbav sa Benjamina Netanjahua a krajne pravicových fundamentalistov, ktorí prekrúcajú tvoje posvätné texty,“ vyhlásil 65-ročný spevák.



Začiatkom roka sa Bono podelil o svoje názory na to, ako dosiahnuť slobodu „v každej časti sveta, kde je ohrozené zdravie a ľudskosť“. Spravil tak v komentári pre časopis The Atlantic, ktorý napísal predtým, ako si z rúk končiaceho prezidenta USA Joea Bidena prevzal Prezidentskú medailu slobody.