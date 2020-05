Bono Vox, líder skupiny U2, oslávi 60. narodeniny

Bratislava 9. mája (TASR) – Spevák, skladateľ, filantrop a politický aktivista Bono Vox, líder írskej skupiny U2 oslávi 60. narodeniny. Paul David Hewson, tak znie jeho civilné meno, sa narodil v írskej metropole Dublin 10. mája 1960.



Chodil na základnú školu v Glasnevin, spolu s matkou a starším bratom chodili na bohoslužby, zaujímal sa aj o hudbu, jeho prvými idolmi boli Bob Dylan, David Bowie a Marc Bolan z kapely T. Rex. Tínedžer Paul bol členom alternatívnej komunity, tu aj dostal prezývku, a to podľa názvu obchodu pre nepočujúcich Bonavox, čo v latinčine znamená dobrý hlas.



Na začiatku muzikantskej dráhy bol krátky inzerát na nástenke chodby dublinskej strednej školy Mount Temple, kde študoval. Zavesil ho tam pätnásťročný Larry Mullen. Hľadal v nej spoluhráčov do skupiny. Larry hral na bicích od deviatich rokov a keď dostal prvú vlastnú súpravu, mlátil do nej od rána do večera, kým mu otec neporadil, aby si našiel spoluhráčov. Na inzerát reagovalo šesť spolužiakov, na stretnutiach v kuchyni u Mullenových sa z nich nakoniec vytvorila štvorčlenná zostava, okrem Larryho to bol gitarista David Evans, ktorý neskôr dostal prezývku The Edge, basový gitarista Adam Clayton a Bono Vox.



Bono chcel hrať gitaru, tá mu však veľmi nešla, skúsil spievať, ani to mu zo začiatku veľmi nešlo. Podľa Larryho spomienok bol však charizmatickou osobnosťou a lídrom sa stal od prvej chvíle. Skupine dali názov Feedback, potom ho zmenili na The Hype, aby si ho po pár týždňoch zmenili opäť na U2.



Ich repertoár tvorili na začiatku prevzaté piesne. S tými to však nedotiahli ďaleko, tak začali s vlastnými, ktoré skladali Bono a Edge. Prvý úspech získali práve na sviatok svätého Patricka, írskeho patróna, keď 17. marca 1978 vyhrali súťaž amatérskych skupín v Limericku. Odmenou im bolo nahratie prvých demo snímok v štúdiu CBS. V septembri 1979 vydali prvý singel so skladbou Out Of Control, vysielala ju hlavne rozhlasová stanica Radio 2 Irish. V októbri 1980 vydali prvý album Boy. V apríli 1981 vycestovali prvýkrát na turné do Spojených štátov. V októbri 1981 vychádza druhý album October. Hudbu na oboch albumoch zložila kapela, texty napísal Bono Vox. Vo februári 1983 vychádza tretí album War, ten sa už v britskom rebríčku dostal na prvé miesto. V apríli 1983 cestujú druhýkrát na turné do USA, v decembri tohto roku hrali prvýkrát aj v Japonsku. V novembri 1984 bol Bono jedným zo spevákov zoskupenia Band Aid, ktoré nahralo skladbu Do They Know It's Christmas. Veľký úspech získal ich piaty štúdiový album The Joshua Three, vyšiel v marci 1987 a získal dve ceny Grammy. Z neho sú hity With Or Without You a I Still Haven't Found What I'm Looking For, oba sa dostali na čelo amerického rebríčka.



Ešte v lete roku 1982, pri návrate U2 z koncertu vo Fínsku v lietadle Bono zistil, že sedí vedľa írskeho ministerského predsedu Garretta Fitzgeralda. Ich priateľský rozhovor neskončil pristátím v Dubline, pokračoval korešpondenciou, aby nakoniec aj vďaka tomuto kontaktu bol Bono Vox v ďalšom roku prizvaný do vládneho výboru pre otázky nezamestnanosti. To bol podnet k jeho politickej aktivite.



V auguste 1982 sa oženil s Alison Stewartovou, ktorá bola jeho láskou od strednej školy. Majú štyri deti, sú nimi Jordan, Eve, Elijah a John. Spolu s manželkou aktívne pracovali vo viacerých afrických a juhoamerických krajinách. V roku 2005 bol nominovaný na Nobelovu cenu za mier, anglický časopis Times ho vyhlásil za osobnosť roka. Bola to odmena za jeho aktivity na pozdvihnutie životnej úrovne v krajinách tretieho sveta. Stretol sa s prezidentmi Georgom Bushom aj Barackom Obamom. Získal viacero vyznamenaní, medzi nimi aj francúzsky Rád rytiera umenia, vedy a literatúry.



U2 vydali štrnásť štúdiových albumov. Najnovší Songs of Eyperience vyšiel 1. decembra 2017. V britskej TOP 40 hitparáde mali zatiaľ 43 skladieb, z nich sedem sa dostalo na prvú pozíciu. Skupina je držiteľom 22 cien Grammy. V júni 2005 ich Bruce Springsteen uviedol do Rock and rollovej siene slávy. Predaj ich platní už prekročil 175 miliónov výliskov. Americký hudobný časopis Rolling Stone ich zaradil na 22. miesto v rámci stovky najúspešnejších umelcov všetkých čias a Bona na 32. miesto v stovke najväčších spevákov všetkých čias.