Bookclub DPOH privíta ľudí so záujmom o literatúru a divadlo
Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať cez stránku organizátora a rezervovať si miesto, keďže kapacita je obmedzená.
Bratislava 24. januára (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava začína v sobotu o 17.00 h organizovať knižné stretnutia pre svojich návštevníkov so záujmom o literatúru a divadlo. Bookclub DPOH sa uskutoční každý druhý mesiac a knižné tituly budú súvisieť s témami inscenácií. Ako ďalej informuje divadlo, kniha Jána Lajčiaka „Slovensko a kultúra“ bude prvým titulom v centre deja. Výber diela nadväzuje na najnovšiu inscenáciu v programovej ponuke divadla text Lajčiak, ktorá mala premiéru na prelome rokov.
Prvé knižné stretnutie v divadle, na ktorom návštevníci môžu zdieľať svoje autentické čitateľské dojmy vo voľnej diskusii, potrvá približne 90 minút. Povedie ho dramaturg a spoluautor inscenácie text Lajčiak Mário Drgoňa.
„Každý bude môcť vyjadriť svoj názor a postrehy. Ideálne je, ak si návštevníčky a návštevníci prečítajú určenú knihu vopred celú, ale s príchodom nemusia váhať ani v prípade, ak z nej budú mať prečítanú len časť," dodáva DPOH.
Témou jeho úvodného knižného klubu bude dielo Slovensko a kultúra od autora Jána Lajčiaka, ktoré je dostupné aj online. „O tejto stále pomerne neznámej osobnosti našich dejín, evanjelickom kňazovi, teológovi, vedcovi, intelektuálovi aj o jeho pozoruhodnom sociologickom spise hovorí naša najnovšia inscenácia text Lajčiak,“ pripomína umelecká riaditeľka divadla Veronika Kolejáková s tým, že výber knihy súvisí s dramaturgickým prístupom k titulom, ktoré má DPOH v repertoári. Divadlo chce vytvárať podmienky na to, aby sa návštevníci po pozretí jeho predstavení mohli zaoberať svojím zážitkom aj v iných formách.
Všetky informácie o knižnom klube a registrácii nájdu záujemcovia na www.dpoh.sk.
