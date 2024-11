Bookerovu cenu za román získala britská spisovateľka S. Harveyová

Londýn 13. novembra (TASR) - Prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu za rok 2024 získala v utorok britská spisovateľka Samantha Harveyová za svoj román Orbital o šiestich astronautoch vo vesmíre. Harveyová sa stala prvou ženou od roku 2019, ktorá získala toto ocenenie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Harveyová v románe počas 24 hodín sleduje štyri astronautky a dvoch astronautov z Japonska, Ruska, Spojených štátov, Británie a Talianska na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice. Vo svojom príbehu sa dotýka témy smútku, túžby a klimatickej krízy.



Štyridsaťdeväťročná spisovateľka získala finančnú odmenu vo výške takmer 60.000 eur. Svoje víťazstvo venovala tým, ktorí "hovoria za a nie proti Zemi, za a nie proti dôstojnosti iných ľudí, života iných, všetkým ľuďom, ktorí hovoria, volajú a pracujú pre mier," píše The Guardian.



Kniha Orbital je piatym dielom autorky a vyšla v novembri 2023. V Británii sa v tomto roku predalo 29.000 jej výtlačkov. Pred vyhlásením víťaza bola táto kniha najpredávanejšou knihou z užšieho výberu pre Bookerovu cenu.



S rozsahom 136 strán je Harveyovej dielo len druhou najkratšou knihou, ktorá v histórii získala túto cenu. Orbital je o štyri strany dlhšia ako Offshore od Penelope Fitzgeraldovej, ktorá zvíťazila v roku 1979.



Harveyová bola kandidátkou na Bookerovu cenu už v roku 2009 so svojím debutovým románom The Wilderness, pripomína AFP.



Od roku 2020 nezískal toto ocenenie žiadny britský spisovateľ. Harveyová je zároveň prvou ženskou víťazkou tejto ceny od roku 2019. Tohto roku sa o ocenenie uchádzalo až päť spisovateliek, čo je najvyšší počet počas 55 rokov udeľovania tejto ceny.



Víťaz bol vybraný spomedzi 156 kníh vydaných od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2024. Ocenenie je určené anglicky píšucim spisovateľom akejkoľvek národnosti, pripomína AP a dodáva, že má povesť ceny, ktorá mení kariéry spisovateľov.