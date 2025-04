Bowieho dcéra vydala debutový album

New York 12. apríla (TASR) - Lexi Jonesová, dcéra britskej hudobnej legendy Davida Bowieho, debutovala albumom Xandri, informuje TASR podľa správy magazínu New Musical Express (NME).



Jonesová (občianskym menom Alexandria Zahra Jonesová), pristúpila k svojej prvej nahrávke ako k "introspektívnemu a vizuálne pôsobivému dielu", ktoré si už získalo priazeň hudobných kritikov.



Album odhaľuje intímnejšiu a umeleckejšiu stránku Lexi, ktorá sa rozhodla kráčať vo vlastných tvorivých šľapajach, a nie v tieni svojho zosnulého otca.



Lexi Jonesová sa narodila 15. augusta 2000 v New Yorku ako dcéra Davida Bowieho a pôvodom somálskej supermodelky Iman (občianskym menom Imán Machamed Kabdalmadžídová).



Umelecká úroveň na albume Xandri je "nielen rozhodným krokom k vlastnej zvukovej identite, ale aj umeleckou zrelosťou, ktorá je na nováčika prekvapujúca," uvádza NME.



Názov albumu Xandri je odvodený od výrazu Alexandros a v gréčtine znamená "obranca ľudskosti". Táto voľba nie je náhodná - Lexi toto dielo koncipovala ako emocionálnu výpoveď o identite, smútku, introspekcii a transformácii.



Album so zvukmi od dream-popu po alternatívne indie, prechádzajúcimi cez jemné elektronické vplyvy, je citovou schránkou, ktorá osciluje medzi melanchóliou a odolnosťou.



Produkcia albumu, minimalistická, ale detailná, umožňuje, aby hlavnou postavou bol Lexiin hlas - intímny, zraniteľný, jasný. Album obsahuje 12 piesní.



Album vyšiel 2. apríla a má dĺžku 47 minút. Objavujú sa na ňom prvky popu, elektroniky a indie-rocku, pričom v popredí je spev 24-ročnej Jonesovej.



David Bowie (občianskym menom David Robert Jones) zomrel na rakovinové ochorenie 10. januára 2016 vo veku 69 rokov. S Iman (69) bol ženatý od roku 1992. Slávnemu umelcovi len dva dni pred smrťou (v deň jeho 69. narodenín) vyšiel 26. štúdiový album Blackstar.