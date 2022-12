Libreto a réžia: Jan Svěrák

Hudba a texty piesní: Tomáš Klus

Choreografia: Tomáš Rychetský a Denisa Musilová

Scéna: Nikola Tempier

Kostýmy: Katarína Hollá

Hudobné aranže: Jan Lstibůrek

Zvukový majster: Jiří Topol

Hrá: kapela Tomáša Klusa a hostia

Asistent réžia: Pavel Šimák

Produkcia: Biograf Jan Svěrák

Dĺžka predstavenia: 120 min. /vrátane 20min. prestávky/

Bratislava 6. decembra (OTS) - Humorná nadsázka, originálna autorská hudba, hravá choreografia aj netradičné poňatie spoločenských i rýdzo osobných tém. Nový divadelný muzikál Branický zázrak Jána Svěráka a Tomáša Klusa má slovenskú premiéru 22. januára 2023 v Divadle NOVÁ SCÉNA.Libreto muzikálu z pražskej periférie napísal filmový režisér Ján Svěrák a piesne aj texty k nemu napísal spevák Tomáš Klus. Pre Jána Svěráka je uvedenie muzikálu divadelnou prvotinou:A Tomáš Klus ako zázrakom mohol a nielen, že mohol, on si príbeh tak zamiloval, že pre neho počas niekoľkých mesiacov zložil šestnásť nových piesní.,“ priznáva autor hudby.Mystický príbeh z dnešného Braníka rozpráva o pesničkárovi v kríze stredného veku. Cíti, ako sa vzďaľuje svojej žene a ako mu ubúda síl. Keď mu zmizne aj bicykel z garáže, rozhodne sa nájsť vinníka a získať späť, čo mu kedysi patrilo. Tak sa dostane až k miestnym bezdomovcom, v lesíku ktorých sa údajne za splnu zdajú mocné sny. Strávi s nimi magickú noc, ktorá prinesie nečakané prebudenie.Nebol by to filmový režisér, aby nenatočil k muzikálu hudobný klip, a to rovno pri pražskej magistrále, kde si ľudia bez domova postavili svoje príbytky. Ján Svěrák v muzikáli spája pôsobivé kontrasty: prostredie bezdomovcov a pozlátko popularity slávneho speváka, dekorácie z recyklovaných materiálov a výtvarné projekcie. Civilné reálie pražskej periférie a zápletka s ukradnutým bicyklom vytvárajú v kombinácii so vznešenými tónmi živej hudby traskavú zmes. Humorné nadsadenie a hudba majú silu s ľahkosťou odovzdávať posolstvá, ktoré si divák môže odniesť vo svojom srdci.“ uzatvára Jan Svěrák.Hrajú Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina, Radka Pavlovčinová alebo Dušan Kollár.