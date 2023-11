Bratislava a Košice chystajú najväčšiu párty roka

Line up:

2 Unlimited

Haddaway

S.T.S.B. fka Fun Factory

Eiffell 65

Culture Beat

La Bouche

Dr. Alban

KLF

LayZee aka Mr.President

Snap!

Bratislava 20. novembra (OTS) - Príďte si zatancovať na hity 90-tych rokov na najväčšej párty roka! 23. februára 2024 v Steel Aréne v Košiciach a 24. februára 2024 v hale Pasienky v Bratislave to roztočia megahviezdy 2 Unlimited, Haddaway. Dr. Alban, KLF, S.T.S.B. fka Fun Factory, Eiffell 65, Culture Beat, La Bouche, LayZee aka Mr.President a Snap! Nenechajte si ujsť špeciálne svetelné a vizuálne efekty a dokonalú laserovú show!Najväčšia show hviezd 90-tych rokov prichádza na Slovensko! Práve 90-te roky sú najobľúbenejším a najúspešnejším tanečným obdobím, tak si ho spolu zopakujme! Zažite päť hodín najväčších hitov, dokonalé pyrotechnické efekty s pódiom v strede. Vôbec po prvýkrát zahrá na Slovensku skupina KLF. Bill Drummond a Jimmy Cauty zostanú navždy zapísaní do histórie popkultúry ako tí, ktorí spálili milión libier v hotovosti. Ako hudobníkov si ich ľudia pamätajú pod menom The KLF. Ich hity Justified & Ancient, Last Train to Trancentral, What Time is Love? a 3 A. M. Eternal sú nesmrtnelné. Keď títo dvaja vydali v roku 1988 pod názvom The Timelords singel Doctorin' the Tardis, boli sami prekvapení jeho úspechom. Skladba stála na prvej priečke britskej hitparády a predalo sa jej vyše milióna kópií.Do Bratislavy a Košíc zavíta aj Alexander Haddaway, ktorý si tento rok pripomína 30-te výročie vydania megahitu What Is Love. Ten sa dostal na prvé miesto hitparád v trinástich krajinách. Jeho debutový album The Album získal platinovú platňu v Nemecku a Švajčiarsku a v piatich krajinách zlatú - Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Švédsko a Veľká Británia. K jeho ďalším veľkým hitom patria napríklad Life či Rock My Heart.teší sa organizátor akcie Tvojashow.Špičkovú techniku a obrovské pódium na megapárty zabezpečuje Ministry of Fun z Banskej Bystrice. Nebude chýbať laserová show, LED obrazovky a pyrotechnika. To všetko 23.2.2024 v rámci osláv 18-tych narodenín obrej Steel arény v Košiciach a 24.2.2024 v novootvorenej hale Pasienky v Bratislave. O nezabudnuteľnú atmosféru a zábavu sa postarajú tie najväčšie hviezdy 90-tych rokov. Brány sa otvárajú už o 17:00 hodine, aby ste sa spolu DJ-mi zahriali a občerstvili sa v baroch. Vstupenky sú dostupné tu, pozor ich cena sa bude zvyšovať: https://www.ticketportal.sk/event/TVOJA-90s-SHOW-Najvacsia-show-hviezd-90-tych-rokov K dispozícii je aj limitovaný počet VIP vstupeniek, ktoré ponúkajú najlepší výhľad a catering.