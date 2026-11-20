< sekcia Kultúra
Bratislava má svoj Poesiomat
Pred Starou tržnicou ožívajú hlasy a príbehy mesta.
Autor OTS
Bratislava 20. novembra (OTS) - Pred Starou tržnicou na Námestí Nežnej revolúcie pribudol Poesiomat, netradičné zvukové zariadenie s dvadsiatimi nahrávkami spojenými s Bratislavou. Prostredníctvom literatúry, hudby, historických udalostí a autentických hlasov ponúka nový spôsob, ako objavovať pamäť a identitu mesta. Projekt iniciovala Aliancia Stará tržnica v spolupráci s viacerými kultúrnymi a občianskymi organizáciami.
Poesiomat na prvý pohľad pripomína mechanický jukebox. Namiesto populárnych skladieb však sprostredkúva zvukové stretnutie s mestom. Okoloidúci si môžu vybrať z nahrávok, ktoré približujú rozličné podoby Bratislavy – od literárnej a hudobnej tradície až po historické udalosti, občianske postoje či každodenný život jej obyvateľov.
Výber nahrávok je mozaikou hlasov a príbehov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú mnohovrstevný obraz Bratislavy. Dôležité miesto v ňom má aj jej kultúrna rozmanitosť a historická viacjazyčnosť.
Poesiomat pripomína, že verejný priestor tvoria okrem budov, námestí a ulíc aj udalosti, príbehy a ľudia, ktorí sa s nimi spájajú. Nahrávky zachytávajú život mesta prostredníctvom hlasov, textov a svedectiev.
Osobitý význam má umiestnenie Poesiomatu pred Starou tržnicou. Námestie Nežnej revolúcie a jeho okolie sú dejiskom každodenného stretávania ľudí aj významných spoločenských a historických udalostí. Poesiomat sem prináša ďalšiu vrstvu – možnosť na chvíľu sa zastaviť a vnímať mesto prostredníctvom zvuku.
Projekt nadväzuje na dlhodobú snahu Aliancie Stará tržnica rozvíjať tržnicu a jej okolie ako otvorený mestský priestor, ktorý spája kultúru, komunitu a život obyvateľov.
Dramaturgia Poesiomatu prepája literárne texty, hudbu, historické svedectvá, občiansku pamäť aj menej známe príbehy, ktoré pomáhajú porozumieť charakteru Bratislavy.
Na príprave obsahu spolupracovali viaceré osobnosti a organizácie, medzi nimi spisovateľ Michal Hvorecký, poetka Mirka Ábelová, občianske združenie Bratislavské rožky, Andrej Čierny z OZ Antikomplex či Kristína Soboňová z časopisu Slniečko. Do realizácie nahrávok sa zapojili herci a herečky: Táňa Pauhofová, Ady Hajdu, Kamil Mikulčík, Anna Šišková, Henrieta Mičkovicová, Alexander Bárta, Ludwig Bagin.
Cieľom projektu je sprístupniť kultúrne a historické dedičstvo aj mimo múzeí, galérií či knižníc a umožniť náhodné, neformálne stretnutie s umením a miestnymi dejinami priamo na ulici.
Poesiomat vznikol z iniciatívy Aliancie Stará tržnica. Partnermi projektu sú Slovenská sporiteľňa a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Poesiomat na prvý pohľad pripomína mechanický jukebox. Namiesto populárnych skladieb však sprostredkúva zvukové stretnutie s mestom. Okoloidúci si môžu vybrať z nahrávok, ktoré približujú rozličné podoby Bratislavy – od literárnej a hudobnej tradície až po historické udalosti, občianske postoje či každodenný život jej obyvateľov.
Výber nahrávok je mozaikou hlasov a príbehov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú mnohovrstevný obraz Bratislavy. Dôležité miesto v ňom má aj jej kultúrna rozmanitosť a historická viacjazyčnosť.
Zvuková pamäť verejného priestoru
Poesiomat pripomína, že verejný priestor tvoria okrem budov, námestí a ulíc aj udalosti, príbehy a ľudia, ktorí sa s nimi spájajú. Nahrávky zachytávajú život mesta prostredníctvom hlasov, textov a svedectiev.
Osobitý význam má umiestnenie Poesiomatu pred Starou tržnicou. Námestie Nežnej revolúcie a jeho okolie sú dejiskom každodenného stretávania ľudí aj významných spoločenských a historických udalostí. Poesiomat sem prináša ďalšiu vrstvu – možnosť na chvíľu sa zastaviť a vnímať mesto prostredníctvom zvuku.
Projekt nadväzuje na dlhodobú snahu Aliancie Stará tržnica rozvíjať tržnicu a jej okolie ako otvorený mestský priestor, ktorý spája kultúru, komunitu a život obyvateľov.
Dvadsať nahrávok, mnoho podôb Bratislavy
Dramaturgia Poesiomatu prepája literárne texty, hudbu, historické svedectvá, občiansku pamäť aj menej známe príbehy, ktoré pomáhajú porozumieť charakteru Bratislavy.
Na príprave obsahu spolupracovali viaceré osobnosti a organizácie, medzi nimi spisovateľ Michal Hvorecký, poetka Mirka Ábelová, občianske združenie Bratislavské rožky, Andrej Čierny z OZ Antikomplex či Kristína Soboňová z časopisu Slniečko. Do realizácie nahrávok sa zapojili herci a herečky: Táňa Pauhofová, Ady Hajdu, Kamil Mikulčík, Anna Šišková, Henrieta Mičkovicová, Alexander Bárta, Ludwig Bagin.
Cieľom projektu je sprístupniť kultúrne a historické dedičstvo aj mimo múzeí, galérií či knižníc a umožniť náhodné, neformálne stretnutie s umením a miestnymi dejinami priamo na ulici.
Poesiomat vznikol z iniciatívy Aliancie Stará tržnica. Partnermi projektu sú Slovenská sporiteľňa a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
O Aliancii Stará tržnica
Aliancia Stará tržnica je občianske združenie, ktoré od roku 2013 revitalizuje historickú budovu Starej tržnice v Bratislave. Prostredníctvom pravidelných trhov, kultúrnych podujatí, komunitných aktivít a spolupráce s verejným i súkromným sektorom vytvára otvorený priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
Aliancia Stará tržnica je občianske združenie, ktoré od roku 2013 revitalizuje historickú budovu Starej tržnice v Bratislave. Prostredníctvom pravidelných trhov, kultúrnych podujatí, komunitných aktivít a spolupráce s verejným i súkromným sektorom vytvára otvorený priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta.