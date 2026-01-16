< sekcia Kultúra
Bratislava pripravuje 10. ročník festivalu Saxophobia Bratislava
Saxophobia Bratislava je už pevnou súčasťou nielen slovenského, ale aj celoeurópskeho hudobného diania.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Prelom januára a februára bude v hlavnom meste už tradične patriť saxofónovej udalosti roka - festivalu Saxophobia Bratislava. Popri majstrovských kurzoch prinesie jubilejný 10. ročník aj súťaž mladých skladateľov i dva verejné koncerty venované klasickej hudbe na saxofónoch. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Dekánková.
Saxophobia Bratislava je už pevnou súčasťou nielen slovenského, ale aj celoeurópskeho hudobného diania. Za 10 rokov svojej existencie sa z lokálnych majstrovských kurzov stali jedny z najväčších a najlepších v Európe. Lektormi sú svetové kapacity, za ktorými chodia študenti z celého sveta a organizačne sú to jedny z najprofesionálnejšie zorganizovaných kurzov vôbec. Organizátori poskytujú možnosť individuálnych aj skupinových lekcií, prax v orchestri i štipendiá nadaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytvárajú tiež jedinečné miesto pre vzájomnú spoluprácu a obohacovanie všetkých, ktorých spája láska k jednému z najmladších nástrojov klasickej hudby. Tento nástroj jeho vynálezca Belgičan Adolphe Sax patentoval v roku 1846 za účelom interpretácie klasickej hudby, nie džezu, ktorý tom čase ešte neexistoval.
Desiaty ročník Saxophobie bude rekordný, vyše 100 saxofonistov z celej Európy sa v Bratislave zíde, aby si na štvordňových majstrovských kurzoch (29. 1.- 1. 2.) na pôde Vysokej školy múzických umení rozširovali svoje zručnosti pod vedením siedmich špičkových lektorov z Francúzska, Nemecka, Holandska, Španielska, Talianska a zo Slovenska. Organizátori pripravili aj dva výnimočné verejné koncerty s rozmanitosťou štýlov od obdobia renesancie cez baroko, romantizmus až po súčasné kompozície a slovenské premiéry.
Prvý z koncertov 31. januára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca bude venovaný saxofónu ako nástroju klasickej hudby. Predstavia sa lektori, ktorí prijali pozvanie učiť na majstrovských kurzoch Saxophobia Bratislava 2026. Všetci účinkujúci sú svetovo uznávaní umelci, ktorí pôsobia aj ako pedagógovia na konzervatóriách a univerzitách.
Druhým bude 1. februára v Štúdiu 1 Slovenského rozhlasu koncert stočlenného saxofónového orchestra pod taktovkou dirigenta Antona Popoviča. Orchester je zložený z asi stovky saxofonistov z 11 krajín, účastníkov a lektorov medzinárodných saxofónových majstrovských kurzov Saxophobia Bratislava 2026, predstaví takmer všetky druhy saxofónov od sopránového, cez altový, tenorový, barytónový, basový až po raritný kontrabasový saxofón.
