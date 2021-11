Bratislava pripravuje spomienkové miesto venované M. Žbirkovi

Bratislava 25. novembra (TASR) - Bratislava si chce uctiť zosnulého speváka a skladateľa Miroslava Žbirku. Na podnet jeho rodiny pripravuje preto hlavné mesto a mestská časť Nové Mesto zriadenie spomienkového miesta v lokalite, ktorá sa s "Mekym" priamo spája. Oznámil to bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že legenda slovenskej i českej hudobnej scény bola priamo spätá aj s Bratislavou.



"Návrh by mal obsahovať lavičku v parku na Račianskom mýte, kde Žbirka zvykol hrávať a spievať," priblížil Vallo. Idea na vytvorenie takéhoto spomienkového miesta v Bratislave musí ešte prejsť príslušnou komisiou. "Mesto bude postup koordinovať s rodinou speváka a príslušnými inštitúciami," podotkol primátor.



Predtým, ako vznikne spomienkové miesto, mestská časť Nové Mesto, aj na základe komunikácie s manželkou Žbirku, zabezpečí ako poctu výsadbu stoviek bielych kvetov - tulipánov, ktoré na jar v parku rozkvitnú ako symbolická spomienka na jeden z jeho najväčších hitov.



Novomestský starosta Rudolf Kusý priblížil, že sa na neho i na primátora obrátilo množstvo ľudí s tým, aby si Bratislava uctila Mekyho pamiatku trvalým spôsobom. Napríklad jeho sochou či gitarou na lavičke na jednom z viacerých miest, kde robil ľuďom v minulosti radosť svojou hudbou. "Preto po dohode s príbuznými naša mestská časť spolu s mestom pripraví vznik spomienkového miesta k Mekyho 70-tke, ktorú by oslávil v októbri budúceho roka," spresnil starosta.



Zástupcovia mini festivalu Živé Račko na sociálnej sieti ešte pred pár dňami avizovali, že k Žbirkovej 70-tke plánovali na jednej z lavičiek na Račianskom mýte osadiť umelecký artefakt, ktorý bude pripomínať ľuďom tohto interpreta. "Veríme, že sa nám podarí plán zrealizovať. Už onedlho spustíme zbierku na realizáciu výtvarného diela, ktoré bude pevne a natrvalo osadené v parku na Račianskom mýte," uviedli.



V parku na Račianskom mýte v bratislavskom Novom Meste je takzvaná "Mekyho lavička". V mladosti tu spieval a hral na gitare svojim kamarátom. "Možno by sa nikdy nestal hviezdou, kebyže tu nesedel aj v deň, keď sa k nemu ktosi pristavil a prihovoril," priblížil Kusý s tým, že dotyčný Žbirkovi povedal, že má zaujímavý hlas a neďaleko nacvičuje kapela a hľadá speváka. "Tak vznikol legendárny Modus, ktorého hlasom sa stala ešte väčšia budúca hviezda – Miroslav Žbirka," podotkol starosta.



Lavičku v uplynulých dňoch zaplnili horiace sviečky, kvety i odkazy, ktoré adresujú fanúšikovia zosnulému spevákovi. Konala sa tu 19. novembra, v deň jeho pohrebu, aj symbolická rozlúčka. Zúčastnili sa jej desiatky ľudí. Viacerí uviedli, že by sa toto miesto malo stať spomienkovým.



Slovenský spevák a skladateľ žijúci v Prahe, moderátor hudobných podujatí, tvorca, ale aj propagátor hudby doma a v zahraničí Miroslav "Meky" Žbirka zomrel 10. novembra vo veku 69 rokov. Bol legendou slovenskej hudobnej scény, viacnásobný Slávik a víťaz ankety Spevák roka na Slovensku, od roku 2006 členom Siene slávy na Slovensku, hudobník, ktorého albumy vydávané od polovice 80. rokov dosahovali niekoľkostotisícové náklady. Absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí.