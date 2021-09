Bratislava privíta Golden Age Festival 2021

Bratislava 8. septembra (TASR) - V sobotu 18. septembra sa vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu uskutoční 7. ročník medzinárodného festivalu autentického tradičného džezu a swingu. Golden Age Festival je jediný medzinárodný festival na Slovensku, ktorý sa zameriava na autentickú interpretáciu hudby z počiatkov vzniku džezu, jeho tzv. zlatej éry (Golden Age). TASR o tom informovala manažérka Jana Dekánková.



Zoskupenia, ktoré organizátori na festival pozývajú, sú vyberané s veľkými nárokmi na kvalitu. Tento rok sa môžu návštevníci tešiť na účinkujúcich z USA, Francúzska, Česka a Slovenska. Po koncertoch nasleduje improvizovaná jam session všetkých účinkujúcich.



„Získať na festival také vyťažené a populárne teleso, akým je Hot Sugar Band z Francúzska, je pre organizátora veľkým zadosťučinením. A ešte väčšia radosť nastáva, keď sa dozviete, že s nimi môže pricestovať aj fantastická speváčka a tanečnica Nicolle Rochelle, pochádzajúca z USA. Keď ich počúvate a zatvoríte oči, naozaj sa v duchu prenesiete doprostred deja v preplnenom harlemskom Cotton Clube. A ako to neraz býva, všetko zlé je na niečo dobré. Práve vďaka pandémii máme tento rok možnosť konečne do Bratislavy po rokoch priniesť legendárny Originální pražský synkopický orchestr (OPSO), pretože v čase konania sa nášho festivalu by z pracovných dôvodov nikdy nemohol prísť. Ale pandémia zmenila zabehané termíny, a preto sa nesmierne tešíme, že k nám prinesú čistokrvný najstarší džez z 20. rokov,“ uviedol pre médiá riaditeľ festivalu, klavírny virtuóz Ladislav Fančovič.



„OPSO hrá vo vynovenej zostave, nad ktorou drží mentorskú ruku jeho zakladateľ Pavel Klikar. Žiaľ, zo zdravotných dôvodov nebude môcť prísť, ale jeho odkaz prinesie nová generácia skvelých hudobníkov. Trojicu účinkujúcich už tradične uzavrie hostiteľský orchester Fats Jazz Band, ktorý tento rok oslavuje 10. výročie od založenia. Nástroje všetkých troch účinkujúcich sú na naše nesmierne potešenie originálne kúsky z 20. až 40. rokov, čo je dnes už naozaj veľká rarita. Sme nesmierne radi, že má festival opäť line-up vystavaný z dokonale dobovo autentických orchestrov a ďalej tak môžeme prinášať túto hudbu na Slovensko v podobe, v akej to je výnimočné aj v celosvetovom meradle.“