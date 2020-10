Rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne pokračuje

Bratislava 30. októbra (TASR) – Rekonštrukcia bývalej Jurkovičovej teplárne v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky, naďalej pokračuje. Fasáda budovy je kompletne dokončená, práce však stále pokračujú v interiéri. Investor zároveň pripravuje budovy na kolaudáciu, rozdelená bude do viacerých fáz.



„Počas letných mesiacov boli práce na istý čas utlmené, avšak už opäť pokračujú naplno a budovu pripravujeme na kolaudáciu. Budova teplárne sa bude kolaudovať vo viacerých fázach. Zatiaľ bola podaná žiadosť o kolaudáciu pre holopriestory,“ uviedla pre TASR Lenka Vargová, hovorkyňa spoločnosti Penta Investments.



Otvorenie Jurkovičovej teplárne bude závisieť od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí. Investor sa bude musieť taktiež prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii a vládnym opatreniam v súvislosti s gastroprevádzkami, keďže pre verejnosť je v rámci budovy určená predovšetkým kaviareň s galériou a reštaurácia. Pôvodne sa hovorilo o začiatku budúceho roka.



„Flexibilné coworkingové kancelárie budú pripravené pre prvých nájomcov v treťom kvartáli 2021,“ poznamenala Vargová.



Rekonštruovaná Jurkovičova tepláreň je súčasťou polyfunkčného komplexu Sky Park s mestským parkom od architektky Zahy Hadid, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova.



Súčasťou projektu sú aj štyri rezidenčné veže. Prvá z nich už disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím a mali by sa do nej sťahovať prví obyvatelia. Ďalšie dve veže čakajú na vydanie kolaudačného rozhodnutia.



„Predpokladáme, že by mohlo byť vydané koncom novembra,“ povedala Vargová. Štvrtá rezidenčná veža disponuje právoplatným stavebným povolením, o začiatku jej výstavby by mal investor informovať v najbližších týždňoch.



Pribudnúť majú tiež dve kancelárske budovy. Prvá z nich, SKY PARK Offices, čaká na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Jej otvorenie je naplánované na január 2021. Druhá kancelárska budova SKY PARK Tower má právoplatné stavebné povolenie. Začiatok jej výstavby bude podľa investora závisieť od aktuálneho vývoja na trhu s kancelárskymi nehnuteľnosťami. Súčasťou projektu bude aj nový multifunkčný verejný park.