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Bratislava sa aj tento rok vráti do čias svojej kráľovskej slávy
Počas Bratislavských korunovačných dní ožijú v SNG remeslá kráľovského mesta.
Autor OTS
Bratislava 23. júla (OTS) - V rámci Bratislavských korunovačných dní pripravila Slovenská národná galéria jedinečný bezplatný workshop „Objavte remeslá kráľovského mesta.“ Návštevníkom všetkých vekových kategórií umožní nahliadnuť do sveta historických remesiel a umenia.
V sobotu 25. júla 2026 sa ateliér SNG premení na miesto plné tvorivosti, inšpirácie a objavovania. Počas bezplatného dvojhodinového programu sa účastníci prenesú do obdobia korunovácií uhorských panovníkov v Bratislave. Prostredníctvom krátkeho rozprávania spoznajú dobové umelecké štýly, remeselné techniky a estetiku, ktoré formovali vizuálnu kultúru kráľovského mesta.
Následne si budú môcť vlastnoručne vytvoriť drobné umelecké predmety inšpirované historickými vzormi. Workshop ponúka priestor na kreatívne experimentovanie, spoločné zážitky a objavovanie krásy tradičných remesiel hravou a prístupnou formou.
Príďte si vyskúšať remeslá minulosti, rozvíjať svoju kreativitu a zažiť atmosféru korunovačnej Bratislavy na vlastnej koži. Podujatie je určené pre deti, mládež, dospelých aj celé rodiny.
Viac informácií nájdete na web stránke galérie: https://sng.sk/sk/sng-bratislava/podujatia/objavte-remesla-kralovskeho-mesta-workshop-v-ramci-bratislavskych-korunovacnych-dni
Na webovej stránke galérie www.sng.sk nájdete aj aktuálnu ponuku všetkých výstav a programov. Ak chcete byť o našich výstavách a programoch pravidelne informovaní, prihláste sa, prosím, na odber newslettera na našej webstránke sng.sk
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: media@sng.sk
V sobotu 25. júla 2026 sa ateliér SNG premení na miesto plné tvorivosti, inšpirácie a objavovania. Počas bezplatného dvojhodinového programu sa účastníci prenesú do obdobia korunovácií uhorských panovníkov v Bratislave. Prostredníctvom krátkeho rozprávania spoznajú dobové umelecké štýly, remeselné techniky a estetiku, ktoré formovali vizuálnu kultúru kráľovského mesta.
Následne si budú môcť vlastnoručne vytvoriť drobné umelecké predmety inšpirované historickými vzormi. Workshop ponúka priestor na kreatívne experimentovanie, spoločné zážitky a objavovanie krásy tradičných remesiel hravou a prístupnou formou.
Príďte si vyskúšať remeslá minulosti, rozvíjať svoju kreativitu a zažiť atmosféru korunovačnej Bratislavy na vlastnej koži. Podujatie je určené pre deti, mládež, dospelých aj celé rodiny.
Názov: Objavte remeslá kráľovského mesta
Dátum: 25. júl 2026
Čas: 12.00 – 14.00
Miesto: Ateliér SNG
Kapacita: 25 osôb
Vek: bez obmedzenia
Vstupné: zdarma
Dátum: 25. júl 2026
Čas: 12.00 – 14.00
Miesto: Ateliér SNG
Kapacita: 25 osôb
Vek: bez obmedzenia
Vstupné: zdarma
Viac informácií nájdete na web stránke galérie: https://sng.sk/sk/sng-bratislava/podujatia/objavte-remesla-kralovskeho-mesta-workshop-v-ramci-bratislavskych-korunovacnych-dni
Na webovej stránke galérie www.sng.sk nájdete aj aktuálnu ponuku všetkých výstav a programov. Ak chcete byť o našich výstavách a programoch pravidelne informovaní, prihláste sa, prosím, na odber newslettera na našej webstránke sng.sk
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: media@sng.sk