Bratislava spomínala na legendárneho Mira Žbirku

Bratislava 11. novembra (TASR) – Bratislava spomínala v piatok večer (10. 11.) na legendárnu osobnosť slovenskej hudobnej scény. Spomienkový večer s názvom Meky naveky pripravila manželka Katka Žbirková práve na druhé výročie nečakaného odchodu slovenského Paula McCartneyho do muzikantského neba. V priebehu koncertu predstavili nový LP Box Mekyho albumov, vydaných vydavateľstvom Universal, a knihu Katky Žbirkovej s názvom Katherine, Môj život s Mekym.



Na Mekyho fanúšikovia nezabúdajú, desiatky jeho hitov znejú každý deň z radií. Do Bratislavy prišla Mekyho sprievodná kapela na čele s Honzom Ponocným, Honzom Horáčkom, Alešom Zenklom a speváčkou Marthou, s ktorými Meky odohral desiatky koncertov. Úvod patril hitu Dr. Jekyll Mr. Hyde, kde sa gitarista Ponocný predstavil ako spevák. Megahit Co bolí, to přebolí z Modrého albumu zaspievala Martha spolu s Bystríkom, ten potom pridal pieseň Fail play. Spevák Ludvík Hušek zo skupiny Wotazník zaspieval pesničky Do člna a She's Out Of Control. Úspech mal Peter Cmorík s piesňami Poraď si sám a 22 dní, aj a capella Voicing s Medley Žbirkových hitov. Záver spomienkového večera patril hosťovi z Anglicka a zároveň Mekyho priateľovi Robovi Cassovi, ktorý ponúkol skladby All My Days a dve slávne beatlesovky Can't Buy Me Love a Hey Jude.



Program doplnili okrem hudby aj videoklipy Len sa neuraz a Katka. Málokto z divákov si nechal ujsť autogramiádu Katky Žbirkovej a Honzu Vedrala, spoluautora knihy Katherine.



Pani Žbirková aj dva roky po umelcovom predčasnom odchode stále plní úlohy Mekyho odkazu, naviac zorganizovala výstavu Roky a dni či spomienkové koncerty v Prahe a Bratislave, žije však aj inými vecami. "Mám čo robiť, samozrejme nie všetko sa točí okolo Mekyho. Dohodla som sa s Lenny, dcérou Lenky Filipovej, že ju budem manažovať. Dohodla som sa aj s Petrom Nagyom, že mu zorganizujem výročný koncert Peter Nagy 105 v pražskej Lucerne a na Slovensku. Mám ešte aj iné aktivity, ktoré sa netýkajú Mekyho, ale zároveň tam využívam všetky skúsenosti, ktoré som s Mekym nazbierala," povedala pre TASR Katka Žbirková.