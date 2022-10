Organizácia BTB a SND spustili videokampaň Bratislava je aj moje mesto

Bratislava 5. októbra (TASR) – Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) spustila v spolupráci so Slovenským národným divadlom (SND) videokampaň Bratislava je aj moje mesto. Návštevníkov vo videách prevedú po hlavnom meste herci Gabriela Dzuríková, Tomáš Maštalír a Milan Ondrík. Potenciálnym návštevníkom, najmä z Rakúska, sa bude prihovárať operný spevák Pavol Bršlík. TASR o tom informoval hovorca BTB Július Buday.



Cieľom kampane je prezentovať možnosti, ako sa dá stráviť čas v hlavnom meste. Dôležitým prvokom z hľadiska potenciálu oslovenia návštevníkov je podľa BTB kultúra. Práve tú spolu s pamiatkami vyhľadáva podľa prieskumu 32 percent slovenských návštevníkov. A jeseň je zároveň obdobím, keď do Bratislavy prichádza najviac Slovákov.



"Navštíviť hlavné mesto znamená dotknúť sa európskej histórie, užiť si atmosféru mesta pri vode a na rieke, precítiť autentickosť mesta s tisícročnou históriou, spoznať moderné podoby mesta, zašportovať si na horských cyklotrasách alebo v zátokách Dunaja," skonštatoval predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.



Umelci sa zároveň ocitajú aj na menej frekventovaných miestach Bratislavy, akými sú Karloveské rameno, Národný salón vín či galéria Nedbalka.



Videokampaň potrvá do konca októbra.