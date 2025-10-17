< sekcia Kultúra
Bratislava zažije ikonickú rozprávku s orchestrom naživo
Tři oříšky pro Popelku Kinokoncert prichádza do Bratislavy.
Autor OTS
BRATISLAVA 17. októbra (OTS) - V sobotu 20. decembra 2025 sa PEUGEOT Aréna v Bratislave premení na čarovné miesto, v ktorom sa spojí filmová klasika Tři oříšky pro Popelku s majestátnym zvukom živého orchestra. Ako už názov podujatia naznačuje, diváci si vychutnajú premietanie celovečerného filmu na veľkej LED obrazovke v sprievode veľkého, 70-členného orchestra a kapely. Projekt Tři oříšky pro Popelku Kinokoncert prináša jedinečný vianočný zážitok, ktorý osloví všetky generácie – od najmenších detí až po pamätníkov, ktorí si Popolušku pamätajú z televíznych sviatkov. Film bude premietaný v originálnom českom znení s titulkami kvôli zrozumiteľnosti.
Film Tři oříšky pro Popelku z roku 1973 patrí medzi najobľúbenejšie vianočné klasiky v strednej Európe. Jeho poetika, humor, silná ženská hrdinka a ikonické scény – ako jazda na koni zasneženým lesom či ples na zámku – si získali srdcia generácií. Popoluška v tejto verzii nie je pasívnou princeznou, ale odvážnou, vtipnou a sebavedomou mladou ženou, ktorá si cestu k šťastiu vybojuje sama.
„Je to rozprávka, ktorá má dušu a jemný, kultivovaný humor. A keď sa spojí s hudbou naživo, vznikne niečo magické,“ hovorí dirigent Tibor Engler.
Hudba k filmu, ktorú zložil Karel Svoboda, patrí medzi najikonickejšie filmové partitúry v česko-slovenskej histórii. “Hudba z pera Karla Svobodu je legendárna vďaka svojej ľahkosti a hravosti, ktorá dokonale podčiarkuje vzťah medzi Popelkou a princom. Nie nadarmo si jej podmanivé melódie “pohmkávajú” počas Vianoc snáď všetci. V živom prevedení 70-členného orchestra a kapely však dostáva úplne nový, svieži nádych a všimneme si ju aj na miestach, na ktorých sa doteraz schovávala pod dialógmi,” pokračuje Engler.
Na koncerte zaznejú všetky kľúčové hudobné motívy, ktoré sprevádzajú poetické scény zasneženej krajiny, nežné momenty medzi Popoluškou a holúbkami, rytmicky pulzujúcu jazdu kráľovského sprievodu, slávnostné fanfáry na plese aj dramatické pasáže spojené s princovým hľadaním.
„Keď orchester zahrá ikonickú melódiu “Kde pak ty vtáčku hnízdo máš” počas toho, ako Popelka cvála na ples, máte pocit, že ste tam. Živá hudba vás vtiahne do deja tak, ako to žiadna nahrávka alebo televízor nedokáže,” dopĺňa Engler.
Originálnu hudbu naživo predvedie nielen klasický symfonický orchester, ale aj kapela pozostávajúca z kláves, gitár, bicích a sólistov na mandolínu, saxofón, či zobcové flauty. Vďaka tejto netradičnej kombinácii získava soundtrack nový rozmer a ukazuje, že hoci Tři oříšky pro Popelku nie sú muzikálom, pokojne by ním mohli byť.
O synchronizáciu s filmom sa postará mladý slovenský dirigent a klavírista Tibor Engler. Čaká ho náročná a špecifická úloha - živá hudba totiž musí zaznieť presne v tých okamihoch, kedy ju diváci očakávajú.
“Veľmi sa teším, že divákom v Českej republike a na Slovensku budeme môcť priniesť po túto legendárnu rozprávku v novom šate. A hoci by sme si už po veľa rokoch sledovania v televízii mohli myslieť, že ju poznáme naspamäť, opak je pravdou. Veľký symfonický orchester dodá tomuto príbehu takú energiu, akú si ani nedokážete predstaviť a pamätné scény z kráľovského bálu, či naháňačky v lese, vyznejú, dovolím si povedať, veľmi roztomilo.” dopĺňa Engler.
Tři oříšky pro Popelku Kinokoncert je skvelým tipom na darček pre všetkých, ktorí majú radi rozprávky, filmovú hudbu a vianočnú atmosféru. Namiesto klasických darov ponúka spoločný zážitok, ktorý si môžu užiť celé rodiny aj priatelia. Je to podujatie, ktoré spája generácie, prináša nostalgiu, aj nové emócie – ideálna príležitosť, ako potešiť blízkych niečím výnimočným.
„Je to darček, ktorý má skutočnú hodnotu – spoločný čas, emóciu a atmosféru, ktorú si človek zapamätá. A práve o tom by mali byť Vianoce,“ dodáva Engler.
Koncert Tři oříšky pro Popelku Kinokoncert sa uskutoční v sobotu 20. decembra 2025 od 19:30 v PEUGEOT Aréne Bratislava. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.
