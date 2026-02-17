< sekcia Kultúra
Bratislava zažije výnimočný audiovizuálny moment
Do Tipos Arény mieri orchester a svetová hviezda DJ ARGY.
Autor OTS
Bratislava 17. februára (OTS) - Elektronická hudba na Slovensku dostáva nový rozmer. V septembri 2026 sa Tipos Aréna v Bratislave vďaka projektu UNBROS – Whispers of Ice premení na dejisko veľkolepej audiovizuálnej šou, ktorá spojí filmové melodic techno, živý symfonický orchester a výraznú vizuálnu dramaturgiu.
Za podujatím Whispers of Ice, ktoré na Slovensko 18. septembra 2026 prinesie svetovú špičku elektronickej hudby, stojí značka UNBROS (Unbroken Souls), ktorú tvoria slovenskí nadšenci elektronickej hudby a vizionári so skúsenosťami zo zahraničia. Inšpiráciu čerpali z miest a festivalov, kde je elektronická hudba vnímaná ako komplexný umelecký zážitok. „Roky sme cestovali za hudbou do zahraničia a vždy sme si kládli tú istú otázku – prečo musíme za svetovou kvalitou cestovať my? UNBROS vzniklo z presvedčenia, že Slovensko na takýto zážitok dozrelo,“ približuje organizátor podujatia.
Značka stavia na prepojení hudby, vizuálu a priestoru do jedného celku. Cieľom nie je len koncert, ale pohlcujúci svet, v ktorom sa návštevník stáva súčasťou príbehu.
Foto: Terra Solis Dubai
Svetová DJská hviezda prvýkrát na Slovensku
Headlinerom večera bude DJ ARGY, meno, ktoré v posledných rokoch výrazne rezonuje na globálnej scéne melodic techna. Grécky producent a DJ, ktorý publikum priviedol do varu na najprestížnejších podujatiach tanečnej hudby ako Tomorrowland, EDC Las Vegas, Ultra Music Festival či Untold, patrí medzi autorov, ktorí posunuli elektronickú hudbu smerom k filmovej emócii a epickému napätiu.
Foto: Sphere Las Vegas
Na konte má produkcie s renomovanými interpretmi ako Meduza, Swedish House Mafia či Anymom, s ktorým DJ ARGY často hráva a ktorý sa minulý rok predstavil na Slovensku. ARGYHO skladby Aria či Pantheon sa stali ikonami súčasnej elektronickej scény a pravidelne zaznievajú na hlavných pódiách najväčších svetových podujatí. Sety DJ-a ARGYHO sú známe precíznou dramaturgiou, pomalým budovaním atmosféry a silnou katarziou. „DJ ARGY pre nás nebol len logickou voľbou, ale jasným symbolom toho, kam UNBROS smeruje. Jeho hudba je filmová, emotívna a presne zapadá do príbehu, ktorý chceme v Tipos Aréne rozprávať. Pre fanúšikov je to náš vianočný darček,“ hovorí usporiadateľ eventu.
Počas večera sa na pódiu v bratislavskej Tipos Aréne predstavia i ďalší DJs, vrátane svetoznámych aj domácich interpretov. Kompletný lineup bude organizátor postupne zverejňovať, návštevníci sa môžu tešiť na silný, zážitkový program. „Dramaturgiu večera skladáme ako film – má svoj úvod, gradáciu aj vyvrcholenie. Každý moment je starostlivo vybraný, aby ľudia zažili niečo nové,“ vysvetľujú UNBROS.
Symphony of Soul: keď sa elektronika snúbi s orchestrom
Okrem setov skvelých DJov sa na bratislavskom zimáku premiérovo predstaví projekt Symphony of Soul s viac než 35-členným živým symfonickým orchestrom, ktorý vytvorili organizátori podujatia. „Nechceme robiť len ďalšiu párty v meste. UNBROS je o emócii. O momente, keď sa v tme ozve orchester a tisícom ľudí naskočia zimomriavky. Spájame svety, ktoré sú zdanlivo nezlučiteľné – klasickú hudbu a moderné techno,“ objasňuje promotér. Podľa neho ide o koncept, ktorý na Slovensku nemá obdobu: „Symphony of Soul je projekt, ktorý sme pripravovali mesiace. Nie je to len sprievodný prvok, je to plnohodnotná orchestrálna šou, ktorá v rámci programu predstavuje rovnocenný pilier k vystúpeniam headlinerov. Takýto koncept v takomto rozsahu v slovenskej aréne ešte nebol.“
Foto: Brunch Barcelona
Whispers of Ice: príbeh ľadu, ktorý sa mení na oheň
Vizuálna téma Whispers of Ice (šepot ľadu) reflektuje samotný priestor zimného štadióna. Už samotný príchod bude zážitkom – návštevníci vstúpia do iného sveta cez tzv. Frost Gate, ľadový tunel, ktorý ich oddelí od reality mesta. Chladné modro-biele tóny, “mrazivé“ efekty a ambientná atmosféra sa počas večera postupne transformujú do teplých, ohnivých farieb finále. „Začíname v chlade, v tme a napätí. Počas noci však ľad symbolicky roztopíme energiou hudby a ľudí. Finále prejde do zlatých a ohnivých farieb – presne tak, ako sa mení emócia davu,“ približujú UNBROS svoj autorský projekt.
https://www.youtube.com/shorts/IoUHndilXz8
Súčasťou podujatia bude aj VIP sektor s all-inclusive servisom. Náročnejší milovníci elektronickej hudby si prídu na nadštandardný servis. „VIP sme navrhli ako priestor, kde sa komfort stretáva s dokonalým vizuálnym a zvukovým zážitkom. Žiadne rady, žiadny stres – len čistý zážitok,“ dodávajú.
Vstupenky na UNBROS – Whispers of Ice budú dostupné od 17. februára 2026, 18:00 hod. exkluzívne na www.unbros.eu
Early Bird vstupenky sú prísne limitované. Najvernejší fanúšikovia môžu získať výhodný Secret Access prostredníctvom Instagramu @unbros_.
