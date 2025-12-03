< sekcia Kultúra
Bratislava zažila večer svetovej úrovne, Il Volo sa vrátia v roku 2027
Pre fanúšikov prichádza výborná správa bez dlhého čakania. Il Volo sa do Bratislavy vrátia už 22. októbra 2027, opäť do Tipos arény. Predaj vstupeniek sa spúšťa 4. decembra, presne o 11.11 h.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovenská metropola zažila v utorok večer (2. 12.) mimoriadny hudobný večer. Svetoznáme talianske trio Il Volo vystúpilo v zaplnenej Tipos aréne spolu s orchestrom Bohemian Symphony Orchestra Prague a špeciálnymi hosťami. Od prvých tónov bolo jasné, že ide o výnimočný koncert, čo publikum potvrdzovalo opakovanými ováciami počas celého večera. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.
Program bol postavený na najznámejších hitoch formácie, ktoré fanúšikovia dôverne poznajú a vyhľadávajú. Zazneli legendárne skladby O sole mio, Nessun Dorma, emotívna Hallelujah, My Way, ale aj veľkolepé Grande Amore, ktoré rozozvučalo celú halu. V predzávere večera zaznela ako prekvapenie pre publikum aj vianočná skladba Oh Holy Night, ktorá na chvíľu preniesla koncert do sviatočnej, pokojnej nálady.
Výrazný podiel na celkovom dojme mal symfonický sprievod. Spojenie hlasov Il Volo s orchestrom Bohemian Symphony Orchestra Prague dodalo skladbám nový rozmer, väčší priestor, dynamiku a silu emócie. Práve orchestrálne aranžmány patrili k prvkom, ktoré tento večer odlíšili od bežných koncertných produkcií.
Silné momenty priniesli aj špeciálni hostia. Švajčiarsky violončelista Jodok Cello vystúpil so svojím približne 20-minútovým sólom ešte pred začiatkom hlavného programu a už v úvode večera vytvoril výbornú atmosféru, ktorá publikum naladila na ďalší vývoj večera. Talianska speváčka Cecille vniesla do programu eleganciu, lyriku a prirodzenú emóciu.
Členovia Il Volo sa publiku počas koncertu opakovane prihovárali, reagovali na fanúšikov a vytvárali osobný kontakt, ktorý dodal podujatiu komornejší rozmer aj napriek veľkosti priestoru. Počas večera dostali viacero darčekov priamo na pódiu, ktoré si s úsmevom rozbaľovali, a úplná bodka patrila symbolickému rozdávaniu ruží fanúšičkám pod pódiom.
„Publikum reagovalo presne tak, ako si takýto koncert zaslúži, sústredene, s rešpektom a obrovským nadšením. Spojenie Il Volo, orchestra a hostí fungovalo výborne a výsledkom bol mimoriadne kvalitný hudobný večer. Už teraz sa intenzívne pripravujeme na ich návrat v roku 2027,“ uviedol po koncerte jeho organizátor Rudolf Heger.
„Bola to úžasná šou, vždy sa dobre cítime v Bratislave a tešíme sa opäť čoskoro,“ dodal k atmosfére člen tria Gianluca Ginoble.
