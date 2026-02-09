< sekcia Kultúra
Bratislavské bábkové divadlo chystá premiéru inscenácie o Beňovskom
Bratislava 9. februára (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) uvedie v piatok 13. februára premiéru inscenácie Neuveriteľné dobrodružstvá Mórica Beňovského. Autorská hra Martina Krča a Pavla Viechu, ktorý sa ujal aj réžie, prinesie príbeh pozoruhodného dobrodruha - vojaka, moreplavca, utečenca a legendárneho kráľa Madagaskaru.
„Inscenácia vezme divákov na cestu z Európy cez drsnú Kamčatku, nehostinné moria až do exotického Japonska a na Taiwan. S veľkou dávkou fantázie a divadelnej hravosti ožívajú prekvapivé stretnutia, odvážne úteky aj veľké sny o sláve,“ uvádza dramaturg Peter Tilajčík k titulu, ktorý bude 247. premiérou BBD.
Tvorcovia sa však nesústredili len na napínavé udalosti, ale aj na nadčasové témy, ktoré robia Beňovského príbeh živým aj dnes. „Na túžbu po slobode, odvahu prekračovať hranice, schopnosť začať odznova a hľadať svoje miesto vo svete,“ dodáva dramaturg s tým, že inscenácia tak ponúka nielen dobrodružstvo, ale aj silný ľudský rozmer príbehu človeka, ktorý sa odmietol zmieriť s osudom a stále si vytváral vlastnú cestu.
Ako ďalej približuje Tilajčík, inscenácia prepája historické fakty s imagináciou. „Divákom ponúka napínavý príbeh, humor, nadhľad aj vizuálne pôsobivý divadelný zážitok,“ poznamenáva k predstaveniu, určenému mladším aj starším divákom, ktorí milujú cestovanie, objavovanie a veľké príbehy plné odvahy.
Scénu a kostýmy navrhol Karel Czech, pod hudbu sa podpísal Andrej Majerčík. Hrajú Frederika Kašiarová, Ondrej Gajdoš, Peter Pavlík a René Sorád. Predstavenie je vhodné pre deti od desať rokov, jeho dĺžka je 60 minút.
