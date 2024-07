Bratislavské bábkové divadlo otvorí novú sezónu na starej adrese

Bratislava 21. júla (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) končí putovanie po dočasných scénach. Po komplikovanej prestavbe sa divadlo vracia na Dunajskú ulicu v bratislavskom Starom Meste. Novú budovu otvorí v septembri a začne v nej svoju 69. sezónu. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Várady.



Riaditeľ BBD Ján Brtiš už koncom júna potvrdil, že rekonštrukcia je vo finále. "Dodávateľ interiéru administratívnych priestorov finišuje s dodávkami, a tak sa konečne môžeme vrátiť na Dunajskú ulicu, kde už máme moderné priestory na divadelnú tvorbu a na ďalšie aktivity pre svojich divákov," povedal s tým, že zamestnanci divadla zvládli triedenie, balenie i prepravu na staronovú adresu. Po vybalení zo škatúľ a uložení sa tak môžu venovať už len tvorivej práci.



Rekonštrukcia trvala desať rokov, počas tohto obdobia prešlo BBD tromi divadelnými scénami. Od začiatku roka 2015 hosťovalo na Malej scéne STU, odkiaľ sa v roku 2017 presunulo na malú scénu Istropolisu. Tú opustilo v roku 2021 pre jeho vlastnú prestavbu. Poslednou zastávkou bola spoločná scéna s Radošinským naivným divadlom na Záhradníckej ulici, kde divadlo zakončilo sezónu 2023/2024.



Várady pripomína, že BBD na Záhradníckej ulici uviedlo šesť nových inscenácií. Naposledy vlani v októbri to bola rozprávka Zázračný lekár. Pracovalo však aj na troch nových predstaveniach, ktoré boli navrhnuté na podmienky vlastnej scény na Dunajskej ulici.



Na tejto staronovej adrese už sídli vedenie divadla, administratíva aj skúšajúce tímy hercov a tvorcov. Na otvorenie si však verejnosť ešte musí počkať. Premiéry aj slávnostné otvorenie pripravuje divadlo na september. Nadviaže na ne vlastným festivalom, ktorý BBD pripravuje súbežne so skúšaním a s plánovaním otvorenia.



Slávnostné otvorenie by sa malo uskutočniť na konci septembra. "Oslavy budú trvať týždeň a ich súčasťou budú dve nové premiéry, zážitková prehliadka priestorov divadla a nultý ročník medzinárodného divadelného festivalu Prieniky, ktorý má ambíciu pokračovať ako bienále aj v ďalších rokoch," priblížila plány osláv autorka konceptu a režisérka Katarína Aulitisová.