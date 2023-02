Bratislavské bábkové divadlo sa bude s deťmi rozprávať o láske

Bratislava 3. februára (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) sa bude s deťmi rozprávať o láske. V piatok uvedie premiéru inscenácie Vincent a Víchrica. Nový titul "o tom, aké je pre niekoho ťažké nájsť tú pravú" vznikol podľa knihy Rudolfa Krála Ema a pusinkový lupič. "Rozprávať sa s malými deťmi o láske je výzva. Je to téma, ktorú ešte celkom nevedia spracovať, no zároveň ich veľmi zaujíma," hovorí umelecká šéfka divadla a zároveň režisérka a dramaturgička novej inscenácie Katarína Aulitisová.



Deti čaká príbeh o malej Eme, ktorá jedného dňa zistí, že rodičia sa k sebe už nesprávajú tak láskavo ako predtým, a rozhodne sa zistiť prečo. Na pomoc si privedie bláznivú babičku aj svojráznu susedku. "Zanedlho zistia, že za všetko môže plachý Vincent, ktorý chodí po nociach kradnúť pusinky zamilovaným ľuďom. Na to, aby si rodičia zase našli k sebe cestu, musí Ema nájsť Vincentovi niekoho, kto by ho mal rád. So svojráznym Vincentom to však nebude ľahké a príbeh napätia, dobrodružstva a romantiky sa ešte len začína," približuje divadlo.



"Vincent je nesmelý chlapík, ktorý sa uzatvoril nielen vo svojom byte, ale aj sám v sebe. Je osamotený, nerozhodný a nevýznamný," vysvetľuje Aulitisová a priznáva, že mať ako hlavného hrdinu príbehu outsidera nie je bežné. "Predsa len hrdinovia bývajú odvážni, krásni a obľúbení. Touto inscenáciou sme sa pokúsili zbúrať tento stereotyp a postaviť ju na nenápadnom, ošumelom človiečikovi a tým upriamiť pozornosť aj na ľudí mimo záujmu spoločnosti," objasňuje režisérka inscenácie. Zároveň má podporiť aj deti, ktoré sa s akoukoľvek formou nedostatku lásky stretávajú u svojich najbližších.



Intímnu tému lásky kopírujú tvorcovia inscenácie aj v komornom spracovaní príbehu. Diváci sedia na javisku v tesnej blízkosti divadelnej scény a počas predstavenia ich herci pozývajú stať sa jeho súčasťou. Deti tak môžu živo komunikovať, zasahovať do príbehu a oveľa hlbšie ho precítiť.



V inscenácii sa predstavia členovia umeleckého súboru Miroslava Dudková, Miriam Kalinková, Peter Pavlík a Lukáš Tandara. Hudbu zložil Juraj Haško, scénu a bábky navrhla Ivana Macková.