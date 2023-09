Brusel 12. septembra (TASR) - Bratislavské divadelné dni v Bruseli zaznamenali veľký úspech. V nedeľu poobede sa najskôr predstavilo Bratislavské bábkové divadlo a v pondelok večer značný divácky ohlas vyvolalo Divadlo ASTORKA Korzo ´90, informuje spravodajca TASR.



Podujatie sa uskutočnilo pod značkou "Slovenský dom", z iniciatívy Zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pri EÚ v Bruseli a v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Belgicku.



Bratislavské bábkové divadlo spolu s Divadlom Drak predstavilo deťom slovenských a českých krajanov inscenáciu Zbojník a Gašparko, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia zániku Česko-Slovenska. V pondelok večer priestor dostala "pánska jazda" v podaní Milana Kňažka a Vlada Černého, ktorí v komédii Halpern a Johnson odhaľovali staré rodinné tajomstvo aj cenu priateľstva.



Na hercov z ASTORKY sa prišlo pozrieť vyše 330 divákov, väčšinou slovenskí a českí krajania, zamestnanci inštitúcií EÚ a medzi hosťami nechýbala ani česká eurokomisárka Věra Jourová.



Vedúci Zastúpenia BSK v Bruseli Tomáš Teleky v rozhovore pre TASR uviedol, že kultúrna diplomacia patrí medzi významné aktivity tohto úradu. Jeho úlohou je aj prezentácia kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský kraj, ich zviditeľňovanie na európskej úrovni, ale aj rozširovanie siete partnerstiev a kontaktov.







"Som rád, že tohto roku sa nám podarilo priviesť práve ASTORKU, rovnako aj Bratislavské bábkové divadlo a pripraviť dvojdňové podujatie s názvom Bratislavské divadelné dni v Bruseli," uviedol Teleky.



Pripomenul, že obe divadelné vystúpenia sa konali pod značkou Slovenský dom, ktorú propaguje Generálny konzulát SR v Belgicku a s ktorým Zastúpenie Bratislavského kraja intenzívne spolupracuje.



"Pracujeme spolu na príprave rôznych podujatí, snažíme sa spoločne vystupovať aj pri ich propagácii. Boli sme veľmi naklonení myšlienke vytvoriť značku Slovenský dom, ktorá by viac prepájala jednotlivé slovenské subjekty pôsobiace v Bruseli, a to najmä cez kultúru a spoločenské podujatia," vysvetlil Teleky.



Podľa jeho slov by chcelo Zastúpenie BSK v Bruseli, ktoré vlani oslávilo 20 rokov svojho pôsobenia, najmenej dvakrát do roka pripraviť kultúrne akcie v podobe výstav či divadelných podujatí.



Pod značkou Slovenský dom a s podporou Generálneho konzulátu a Slovenského literárneho centra sa v nedeľu zúčastnil na bruselskom komiksovom festivale (Brussels BD Comic Strip Festival) aj slovenský autor komiksov Dávid Marcin. Ten už v sobotu uskutočnil workshop pre deti zo Slovenskej školy v Bruseli.



