Bratislavské Divadlo Aréna hosťuje v pražskej Hybernii

Bratislava 12. októbra (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna hosťuje v týchto dňoch v pražskom Divadle Hybernia, kde do 15. októbra uvádza inscenácie tzv. Občianskeho cyklu. TASR o tom informoval PR manažér Ján Lukáč.



Dodal, že divadlo zavítalo do českej metropoly na základe pozvania riaditeľky Slovenského inštitútu v Prahe Ľubice Krénovej: "Prostredníctvom inscenácií tzv. Občianskeho cyklu predstaví neprikrášlený pohľad na slovenské dejiny."



Krénová v pozývacom liste píše, že Divadlo Aréna pod vedením Juraja Kukuru – ako prvé na Slovensku – prinieslo občiansky uvedomelý divadelný program so zameraním sa na prehodnocujúci a objektivizovaný pohľad do minulosti – do slovenských, resp. česko-slovenských dejín. "Zakrátko sa z neho vyprofiloval Občiansky cyklus – cyklus inscenácií, ktorý už takmer dve desaťročia predstavuje úctyhodnú dramaturgickú os Divadla Aréna, a ktorý medzičasom organicky do seba pojal aj témy nad rámec národných histórií, s dôrazom na oživovanie vedomia univerzálnych hodnôt ľudskej civilizácie a ich kultúrnu všeplatnosť," poznamenala riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe.



Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý sa 15. októbra osobne zúčastní na predstavení Biblia - číta Juraj Kukura.



Súčasťou projektu je výstava obrazov Juraja Kukuru "Od stvorenia ku krížu", ktoré vznikli počas predstavení spomínanej inscenácie. Výstavu si môže široká verejnosť pozrieť v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe do 27. októbra.



Divadlo Aréna otvorilo hosťovanie v Prahe (11. 10.) predstavením Jánošík - Príbeh vraha?, v programe ďalej figurujú inscenácie Tiso, Holokaust a #dubček.