Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava pozýva na novinku

Bratislava 24. apríla (TASR) – Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) uviedlo uplynulý víkend (22. 4.) premiéru inscenácie podľa slávnej novely Roberta Louisa Stevensona Jekyll & Hyde. V réžii Lucie Mihálovej, v hlavnej úlohe s Marekom Kolenom ju diváci uvidia na javisku CO krytu od utorka 25. apríla. TASR o tom informovala PR manažérka Dana Freyerová.



Od uvedenia Stevensonovej novely vzniklo viacero filmových či divadelných adaptácií, inscenácia Jekyll & Hyde v réžii Lucie Mihálovej, ktorá je aj autorkou dramatizácie, ponúka o čosi iný rozmer. Účinkuje v nej iba jeden herec, ktorý zároveň sám vytvára zvukové efekty. "Marek Koleno je v monodráme ušľachtilým Jekyllom, desivým Hydeom, ale zároveň aj Carewom, Poolom, Lanyonom a ďalšími postavami," približuje DPOH. Priestor jeho CO krytu pripomína temnú atmosféru ľudskej mysle. "Henry Jekyll sa do nej zamotáva, postupne ho sťahuje ku dnu. Snaha o dokonalosť a strach z vlastnej temnoty nie sú témou, ktorá zapadla prachom v hmlách viktoriánskeho Londýna. Aj dnes sa pýtame, či je obraz o nejakom človeku skutočný," dodáva divadlo k inscenácii, ktorá vznikla podľa Stevensonovej novely Podivuhodný prípad doktora Jekylla a pána Hydea.



"Do sveta literatúry priniesla fenomén človeka rozdeleného na dve entity - dobro a zlo. Vo svojej adaptácii som sa zamerala na boj s pokušením. Prirodzene sa nám otvorila téma závislostí. Doktor Jekyll sa nestal závislým len na nejakom podivnom elixíre, ale najmä na tom, že mohol byť niekým iným - pánom Hydeom," vysvetľuje Mihálová. "Keď hovoríme o závislosti a odolávaní pokušeniu, nehovoríme len o omamných látkach, ale aj o toxických vzťahoch a falošných identitách v online priestore. Všetko má spoločného menovateľa, a tým je človek, ktorý si nedokáže nájsť vo svete svoje miesto, ktorý blúdi, hľadá, a nakoniec robí všetko pre to, aby nemusel čeliť realite," dodáva režisérka s tým, že monodrámu, ktorá využíva princípy "foley art", umenia vytvárania zvukov a ruchov, vytvorili pre mladých ľudí. "Často prechádzajú podobnými pocitmi a dostávajú sa do rôznych pokušení. Veríme, že majú viac pevnej vôle ako doktor Jekyll," uzavrela Mihálová.