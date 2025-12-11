< sekcia Kultúra
Bratislavské DPOH uviedlo prvú premiéru aktuálnej sezóny text LAJČIAK
Umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková priblížila, že Lajčiak bol predovšetkým výborný pozorovateľ súdobého života.
Bratislava 11. decembra (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) uviedlo prvú premiéru aktuálnej sezóny s názvom text LAJČIAK v réžii Rastislava Balleka. Približuje v ňom osobnosť, dielo a vnútorný svet mysliteľa, teológa a filológa Jána Lajčiaka. Podľa tvorcov inscenácia rozohráva v mnohých vrstvách Lajčiakovu analýzu slabín i možností slovenského národa v nečakaných, až komických situáciách. TASR o tom informovala PR manažérka DPOH Lenka Leláková.
„Jeho život symbolicky vymedzuje najtemnejšie obdobie v našich novodobých dejinách, keď myšlienku národnej svojbytnosti udržiavalo len niekoľko tvrdohlavých, dnes polozabudnutých literátov a kňazov roztratených po dedinách a mestečkách Horného Uhorska (...). Je ako všetky staré legendy - zvláštna, neuchopiteľná, často nezrozumiteľná a sentimentálna. Lajčiak je legenda. Lajčiak je mýtus. Lajčiak je text - a my všetci sme dnes jeho pokračovaním,“ poznamenal Ballek.
Umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková priblížila, že Lajčiak bol predovšetkým výborný pozorovateľ súdobého života. „Siahli sme po ňom ako po veľmi nadčasovej osobnosti. Je zaujímavé, ako dokázal už v prvej polovici 20. storočia spísať svoje postrehy o živote na Slovensku, o kultúre a rôznych fenoménoch, z ktorých mnohé sú aj po viac ako 100 rokoch stále aktuálne,“ dodala.
Publikum sa podľa Kolejákovej môže tešiť na súčasné divadlo. Ako objasnila, inscenácia prináša na javisko nadhľad, odstup aj humor. „A keďže naša inscenácia spája v sebe viacero žánrov, odznejú napríklad aj operné árie v interpretácii vynikajúcej sopranistky Evy Šuškovej,“ podotkla. Na javisku sa predstavia aj Annamária Janeková, Ivana Kološová, Eva Oľhová a Peter Martinček.
Tvorcovia pracovali nielen s dielami Lajčiaka, ale aj iných autorov. „Bádali sme teda v archívnych aj súčasných materiáloch, ktoré sa v dramatickej, prozaickej či vedeckej forme venujú životu a tvorbe Jána Lajčiaka. Kombináciou tých, ktoré sme považovali za dramaticky a javiskovo zaujímavé, vznikla divadelná hra, ktorá na túto osobnosť nahliada z viacerých uhlov (...). Zároveň sa tu objavujú aj časti Lajčiakovej vedeckej práce Slovensko a kultúra, ktorú pre svoj skorý skon nestihol dokončiť,“ priblížil dramaturg inscenácie Mário Drgoňa.
Leláková objasnila, že DPOH prinesie v druhom polroku sezóny ďalšie tri premiéry. Jednou z nich je ďalšia Generácia Z, ktorá sa v marci vo výraznej scénickej úprave a v réžii Patrície Rotterovej rozšíri o Čechovove Tri sestry. Divadlo rozšíri aj programovú ponuku pre detské publikum. V réžii a autorskej interpretácii Mateja Trubana ožijú rozprávky Dušana Taragela, a to v hudobnej inscenácii Výchovný koncert pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. „Do tretice to bude spojenie dvoch výrazných divadelných textov, Kupec Benátsky W. Shakespearea a Mauser od Heinera Műllera v réžii Dávida Pašku,“ uviedla riaditeľka DPOH Vladislava Fekete.
