Bratislavské hudobné slávnosti otvorí dielo Eugena Suchoňa

Bratislava 13. septembra (TASR) - Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) sa uskutočnia 22. septembra až 8. októbra. Na 58. ročníku festivalu sa jeho rezidenčný orchester Slovenská filharmónia (SF) predstaví na troch koncertoch. Festival otvorí dielom Eugena Suchoňa. O programe, ktorý ponúka aj koncertné uvedenia opier, informovali organizátori na stredajšej tlačovej konferencii.



"Je to ukážka špičkového umenia telies, sólistov, dirigentov a aj prezentácie diel, ktoré nie sú bežnou súčasťou koncertných cyklov či už Slovenskej filharmónie alebo ďalších telies," uviedol generálny riaditeľ SF Marián Turner k BHS, ktoré otvorí Suchoňova predohra k dráme Ivana Stodolu Kráľ Svätopluk. V podaní francúzskeho sólistu Emmanuela Ceyssona zaznie premiérovo dielo Henriette Renié Koncert pre harfu a orchester c mol. Otvárací koncert pod taktovkou dirigenta Emmanuela Villauma uzavrie Mahlerova 1. symfónia Titan.



Turner potvrdil, že Suchoňovo dielo bude znieť aj na ďalších troch podujatiach BHS. Jedným z nich je koncert v interpretácii Slovenského komorného orchestra (SKO) a huslistu Václava Hudečka.







Návštevníci BHS sa môžu tešiť na Filharmóniu z La Scaly, ktorú bude dirigovať kolumbijský dirigent Andrés Orozco-Estrada, sólistom koncertu je rakúsky huslista Julian Rachlin. Na festival príde aj Drážďanská filharmónia s poľským dirigentom Krysztofom Urbańskim a rakúskou violončelistkou Juliou Hagen, ktorá sa na BHS tiež predstaví prvýkrát. "Rovnako dlho sme sa pokúšali dostať do Bratislavy izraelského dirigenta Lahava Shaniho, ktorý tentoraz príde s Rotterdamskou filharmóniou," dodala hlavná manažérka festivalu Izabela Pažítková.



Festival koncertne uvedie Čajkovského operu Jolanta. Turner pripomenul, že Slovenský filharmonický zbor (SFZ) interpretoval túto operu minulý rok na festivale v Baden-Badene s Berlínskymi filharmonikmi. V Bratislave zaznie v podaní SF pod taktovkou Daniela Raiskina a niekoľkých zahraničných sólistov. Opera Národného divadla Košice pod taktovkou Petra Valentoviča uvedie na BHS poloscénicky operu poľského autora Karola Szymanowského Kráľ Roger.



Premiérovo budú na BHS účinkovať B´Rock Orchestra s nórskou huslistkou Vilde Frang a belgickým dirigentom René Jacobsom. Vo festivalovom programe figuruje aj koprodukčný projekt, ktorý spojil Filharmóniu Brno a SFZ.



Turner upozornil aj na galavečer jedného z najlepších tenoristov sveta Piotra Beczalu, poľský umelec sa predstaví piesňovým i operným repertoárom. Medzi zaujímavé koncerty BHS zaradil i hosťovanie klavírneho dua holandských bratov Lucasa a Arthura Jussenovcov.



Festival privíta Národný symfonický orchester Ukrajiny s dirigentom Volodymyrom Sirenkom a sólistom Dmytrom Tkachenkom. Na záverečnom koncerte sa SF predstaví pod taktovkou českého dirigenta Tomáša Netopila. Sólistom večera s dielami Brahmsa a Suchoňa bude huslista Dalibor Karvay.