Bratislavské hudobné slávnosti privítajú 8 zahraničných orchestrov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Na 59. ročníku Bratislavských hudobných slávností (BHS), ktoré sa v piatok začínajú v hlavnom meste, sa predstaví osem špičkových zahraničných orchestrov. Celkovo zaznie 19 koncertov v Bratislave a tri koncerty v Dome umenia Piešťany.



Slávnostiam tento rok predchádzal mimoriadny festivalový koncert BHS (5. 9.). Na pôde Slovenskej filharmónie (SF) hosťoval jeden z najprestížnejších orchestrov The Cleveland Orchestra s dirigentom Franzom Welserom-Möstom. Sólistom koncertu bol islandský klavirista Víkingur Ólafsson.



"Slovenskej filharmónii patria na BHS tri koncerty - otvárací, záverečný a pokračujúc v obnovenej tradícii z minulého roka aj koncertné uvedenie opery uprostred festivalu," uviedla pre TASR hlavná manažérka festivalu Izabela Pažítková. Na úvod otváracieho koncertu pod taktovkou šéfdirigenta SF Daniela Raiskina zaznie dielo slovenského skladateľa - suita pre veľký orchester Dolu Váhom od Alexandra Moyzesa. "Program ozvláštni mimoriadny sólista na kontrabas Roman Patkoló skladbou Divertimento concertante talianskeho skladateľa Nina Rotu, známeho predovšetkým ako autora filmovej a divadelnej hudby, ktorý sa nevyhýbal klasike," priblížila Pažítková.



Pokračujúc v obnovenej tradícii koncertného uvádzania opier na BHS, a súčasne reflektujúc Rok českej hudby a 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu, zaradila festivalová dramaturgia do programu slávnostnú českú operu Libuše (26. 9.). Dielo zaznie v podaní Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru, s českými a slovenskými sólistami, v hlavnej úlohe s Máriou Porubčinovou, pod vedením dirigenta Jaroslava Kyzlinka.



Na BHS sa predstaví aj Česká filharmónia (27. 9.) s dirigentom Semjonom Byčkovom. "Za klavírom privítame virtuóza Daniila Trifonova, v roku 2011 víťaza Čajkovského súťaže v Moskve, laureáta Grammy a ďalších ocenení, trvalo sídliaceho v New Yorku," uvádza festival k umelcovi, v ktorého podaní zaznie Dvořákov Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33 a v druhej časti sa hostia predstavia Berliozovou Fantastickou symfóniou.



Wiener Symphoniker prídu do Bratislavy (21. 9.) s dirigentom Petrom Popelkom a sólistkou, "levicou za klavírom", ako označujú Annu Vinnitskuyu, víťazku prestížnej súťaže kráľovnej Elisabethy v Bruseli. "Viedenskí symfonici boli naposledy na BHS v roku 2007, tentoraz prichádzajú vzápätí po inauguračnom koncerte Petra Popelku za svojho šéfdirigenta, s rovnakým programom Čajkovského Koncert pre klavír a orchester b mol a Bartókov Koncert pre orchester," dodala Pažítková.



Na záverečnom koncerte (6. 10.) uvedie SF pod taktovkou francúzskeho dirigenta Sylvaina Cambrelinga monumentálne dielo Hectora Berlioza, dramatickú symfóniu Romeo a Júlia. S týmto opusom sa Slovenský filharmonický zbor predstaví krátko po BHS na koncerte v Hamburgu.