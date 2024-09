Bratislavské jazzové dni hľadajú aj tento rok hudobné talenty

Bratislava 14. septembra (TASR) - Aj tento rok hľadajú Bratislavské jazzové dni hudobné talenty a mladé kapely či hudobníkov. Organizátori vyhlásili súťaž pre kapely a umelcov, ktorej finalisti sa predstavia naživo počas koncertného večera a víťaza čaká koncert na hlavnom pódiu počas budúcoročného festivalu. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Podľa organizátorov sa možno prihlásiť do 4. októbra, vybraní finalisti odohrajú súťažné koncerty 17. októbra. Tohtoročný víťaz súťaže si budúci rok zahrá na hlavnom pódiu festivalu a zaradí sa do zoznamu víťazov, ako Ľudové mladistvá, Martin Uherek Quartet, Tibor Feledi Quintet či Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý či Drahoslav Bango & Friends, ktorý tento rok otvorí Bratislavské jazzové dni koncertom prvý festivalový deň.



Organizátori žánrové hranice nekladú, dôležité je, aby to muzikanti s hudbou mysleli vážne. "Každoročne na festivale koncertuje viacero výborných slovenských kapiel či projektov. Aj tento rok hľadáme kapely, ktoré na hudobnej scéne nie sú dlho, ale hudba ich baví, majú nápady a je radosť počúvať ich koncert," hovorí Pavel Daněk, organizátor festivalu.



Tohtoroční finalisti odohrajú súťažné koncerty 17. októbra v bratislavskom klube Jazztikot. Víťaz, ktorý odohrá koncert na hlavnom pódiu počas 50. ročníka Bratislavských jazzových dní 2025, bude vybraný z kombinovaného hlasovania fanúšikov a odbornej poroty. Odborná porota, ktorá bude hodnotiť hudobníkov na základe ich koncertu, bude zložená z troch doterajších víťazov tejto súťaže.



Kapely a hudobné projekty, ktoré sa chcú zúčastniť na súťaži, majú k skladbám pripojiť krátku biografiu, fotografiu, telefonický kontakt a zaslať na adresu rockpop@rockpop.sk.



Hlavný festivalový program jazzových dní bude prebiehať od 18. do 20. októbra v bratislavskom A4 Studio. Headlinermi festivalu budú GoGo Penguin, Bill Frisell Four, Richard Galliano NYT Trio či Bia Ferreira.